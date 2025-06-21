伊朗5.1地震引發核爆疑雲　專家：70%機率是自然因素

▲伊朗發生規模5.1地震，郭鎧紋研判，7成機率是自然地震造成，人為因素偏低。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

根據美國地質調查所（USGS）指出，伊朗北部今（21日）發生規模5.1地震，深度約10公里。地震專家郭鎧紋表示，這起地震釋放約0.022顆原子彈能量，外媒報導說地震有3種可能，包括伊朗核爆、以色列炸彈攻擊或自然地震，他個人分析高達7成機率為天然地震，因為伊朗北部平均一年發生15起規模5以上地震。

根據USGS資料，這起規模5.1地震，發生在伊朗時間晚上9時19分（台灣時間21日凌晨1時49分），震央位在伊朗北部瑟姆南市西南方約35公里處，地震深度僅10公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於目前適逢以色列正對伊朗展開一波接一波空襲，伊朗也暗示不排除使用核武，加上震央位置接近核武庫，讓這起規模5.1地震引發外界關注。外媒更報導，地震有3種可能，包括伊朗進行核爆、遭到以色列炸彈攻擊或自然發生地震。

地震專家郭鎧紋表示，5.1地震相當於約0.022顆原子彈釋放能量，雖然震央接近伊朗的核武庫，但根據他的判斷，高達7成機率是天然的地震造成，人為因素造成地震機率較低。

郭鎧紋進一步說明，震央位於阿爾卑斯跟喜馬拉雅山造山帶，過去也發生過災害性地震，根據統計，伊朗北部平均一年發生15起規模5以上地震，所以綜合相關資料研判，這起規模5.1地震有7成機率是天然造成。

▲郭鎧紋表示，伊朗平均每年發生15起超過規模5地震。（圖／郭鎧紋提供）