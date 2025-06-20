南投首座！丹巒之森-循環利用基地啟用　化林業廢材為永續資源

▲造粒機運作情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進林業資源永續利用、創造丹大地區四部落的綠色循環經濟，林業及自然保育署南投分署在水里鄉設置全縣首座林業循環利用場域，將過去的林地廢棄物經多元循環再利用，轉為具附加價值的綠色資源，不但有效減少碳排，更為部落創造實質收益與工作機會。

「丹巒之森-林業永續循環利用基地」於18日在水里益則坑正式揭牌啟用，南投分署說明，該基地串聯丹大地區的國產林木資源，集儲放、初級加工、在地利用等多功能於一體；林業生產過程中所產生的枝條、木作加工邊角料及小徑木，皆可在此進行破碎、壓製木顆粒(生質燃料)及萃取精油，並結合「丹大部落木工培訓生產基地」的木作人才，打造丹大地區完整的林木循環利用經濟鏈，讓民眾更容易體驗國產材多元利用，轉化以消費行動支持森林永續經營。

▲「丹巒之森-林業永續循環利用基地」揭牌啟用。

南投分署長李政賢指出，在此基地產循環利用生產出來的木顆粒、精油、木製品及板材，已辦理FSC COC產銷監管鏈驗證，證明丹大地區的林木生產及循環利用符合國際永續的理念，也象徵林業經營與部落發展可一起朝向永續與共好發展。

林業保育署長林華慶表示，該署自106年推動國產材政策以來，逐步強化國產木材的供應能量，在永續森林經營的基礎下，導入科學管理與創新技術，確保林木在地生產與尊重自然生態，實現資源的有效利用與環境的友善發展；透過這座基地的啟用，與丹大地區的居民可建立更深厚的夥伴關係。

▲▼可做為燃料使用木質顆粒，以及各種林木精油。