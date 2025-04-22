台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌　黃偉哲：為觀光注入新能量

▲禧榕軒大飯店揭牌儀式，市長黃偉哲與貴賓合影留念，見證台南五星旅宿再添一員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南旅宿業再傳捷報！北區「禧榕軒大飯店」22日正式揭牌，成為台南市第3家通過交通部觀光署五星級評鑑的飯店，市長黃偉哲親臨祝賀，強調這是台南觀光品質提升的重要象徵，也肯定業者在疫情後堅持轉型、堅持品質的勇氣與決心。



揭牌儀式現場，除了市府與地方民代外，觀光署代表、旅宿公協會與旅行社業者也到場祝賀。人潮簇擁下，象徵飯店精神的百年老榕靜靜矗立，與在地連結的氣息撲面而來。



黃偉哲說，當年疫情讓許多旅宿業者按下暫停鍵，但禧榕軒選擇逆勢投入資源重新整裝，這份堅持終於換來五星肯定，「住宿率節節攀升，足見旅客對這裡的認同，這不只是業者的成功，更是整個台南觀光向上的力量。」



禧榕軒2022年11月開幕，以庭園內一棵百年榕樹命名，象徵根扎土地、涵容八方。飯店自營運以來不只重視服務品質，也積極投入永續與公益，與家扶中心、捐血中心等建立合作夥伴關係，走出一條有溫度的旅宿路線。



董事長張培盛表示，過去一年團隊為星級評鑑做足準備，不僅提升設備，也不斷優化流程與服務細節，「五星對我們來說不是終點，而是新的起點，我們會讓每一位走進禧榕軒的旅人，感受到台南的美與溫度。」



市府觀旅局指出，交通部觀光署對五星級旅館評鑑標準嚴格，涵蓋住宿、餐飲、會議設施、清潔安全等面向，通過評鑑後核發的星級標識有效期為3年。此次禧榕軒通過認證，也成為全台南第一家以「一般旅館」之姿通過五星的品牌。隨著禧榕軒加入五星行列，台南旅宿選擇再升級，也讓城市的觀光面貌更加多元與亮眼。