海南文昌「追火箭」成熱門新景點　「偽太空旅遊」甘肅建火星1號基地

▲遊客在海南文昌體驗「追火箭」的樂趣。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

隨著科技日新月異，大陸的太空產業持續發展，從火箭發射到火星、探月工程的推進，成為民眾科普學習的新顯學，意外帶動更多產業的結合。海南文昌火箭發射基地5月正式啟用「火箭觀禮平台」，吸引不少學生和遊客前往探祕，此外，甘肅金昌的紅色戈壁由於地貌十分類似火星，新建的「火星1號基地」也成為學生科普教育旅遊的新景點。

《人民日報》報導，進行一場新奇、有趣的科技旅遊，成為越來越多群眾的選擇。如何化科技「流量」為文旅「增量」，進一步激發發展活力？各地不斷探索優化硬件、完善服務。

海南文昌基地的觀禮平台距離文昌航太發射場僅6公里左右，火箭發射前，工作人員還對文昌航太發射場的選址等背景知識詳細介紹一番，「在文昌發射同樣的衛星，不僅比其他發射場能多載重150公斤，還能節省燃料，讓衛星多運行2—3年，加上臨近海洋，火箭可通過海上運輸到達港口……。」

▲甘肅金昌「火星1號基地」。（圖／翻攝人民日報）

至於在甘肅金昌有一片紅岩戈壁，由大陸航天員科研訓練中心和航天國際交流中心建設的「火星1號基地」便坐落於此。由於此地的地形地貌與火星高度相似，火星探測器、太陽能板、星空帳篷等散落在赤色岩壁上，極具穿越感。

負責人白帆表示，火星1號基地模擬出人類未來在火星登陸後的居住場景，基地內有諸多體驗項目，包括遊客可以體驗火箭升空的火星星際探索體驗中心，觀察青椒、茄子等水培植物如何在火星環境中成長的火星模擬生存體驗中心等。

火星1號基地主打「角色扮演+任務驅動」的經營模式，遊客可以化身火星居民，選取科研人員、工程師等角色身份，進行60餘項職業任務的挑戰，加深對火星生活的了解。