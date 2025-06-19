草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌　7月1日營運

▲草屯鎮土城公辦民營托嬰中心今日揭牌，預計7月正式營運。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著社會及家庭結構的改變，少子化現象日趨嚴重，家庭照顧面臨巨大的壓力，南投縣政府積極盤點善用公有閒置空間布建托育據點，設立於草屯鎮土城國小內的土城托嬰中心6月18日揭牌、預計7月1日正式營運，成為全縣第五所和草屯第一所公辦民營托嬰中心，希望協助家長分擔育兒的經濟壓力，使孩童在安心、溫馨的空間中成長。

縣政府舉行「土城公辦民營托嬰中心揭牌典禮」，縣長許淑華出席主持，並陪著家長與幼兒一起了解現場環境；縣議員陳宜君、蔡銘軒、莊士傑、簡峻庭、蘇昱誠、林憶如、唐曉棻、林儒暘，草屯鎮長簡賜勝，以及托嬰中心承辦單位南投縣家庭共好協會理事長陳昭偉等都到場參加。

縣府指出，目前持續推動以社區為基礎的優質平價公辦民營托嬰中心，新設土城托嬰中心規劃收托20名滿2足月至未滿2足歲之嬰幼兒，並優先收托弱勢家庭及3名子女以上、雙胞胎及3胞胎家庭，每名孩童每月托育費用1萬2000元，依據出生順序補助，一般戶每月第一胎補助7000元、第二胎補助8000元、第三胎補助9000元，家長實際僅支付3000至5,000元不等，低收入戶則補助1萬1000元。

縣府提醒，土城托嬰中心規劃於6月22日舉行家長招生說明會，即日起開放家長登記報名，並需設籍南投縣，且其雙方父母、監護人或實際照顧者於報名登記日前推算，需連續設籍滿6個月；家長於報名時應填妥報名表1份，並檢具戶口名簿正本(或最近6個月戶籍謄本影本)，由父母(或法定代理人)或委託他人(需檢附委託書)，親自送件至草屯鎮土城托嬰中心辦理登記，報名成功後即可取得抽籤資格，預計6月24日上午10時辦理抽籤，錄取名單將公告於縣府社會及勞動局網站，詳情可致電草屯土城托嬰中心049-2560879，地址為草屯鎮中正路189號。