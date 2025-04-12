崑山科大啟用南部首座電動車基地　賴清德總統肯定綠能布局

▲崑山科技大學12日隆重舉行「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮，正逢創校60週年校慶，特別邀請賴清德總統及教育部代表蒞臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學12日隆重舉行「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮，正逢創校60週年校慶，特別邀請賴清德總統及教育部代表蒞臨主持，展現政府對技職教育與綠能產業發展的高度重視，該基地為南部首座電動車專業培訓場域，象徵崑山科大在電動車與智慧綠能領域的堅實實力與前瞻佈局。

近年來，崑山科大積極投入智慧交通與永續能源技術，2024年在教育部的補助「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育計畫」及校方經費挹注下，總計投入近1億元，建置完整的區域產業人才及技術培育基地計畫，響應政府五大信賴產業創新及12項戰略計畫，致力於培育電動車產業關鍵技術人才，支援國家戰略發展，建置全台首屈一指的電動車培育基地。校方結合學術、產業與政府資源，推動電動車晶片模組、充電樁開發與應用人才養成，響應政府五大信賴產業，支援台灣綠能轉型與低碳運輸政策。

賴清德總統在啟用典禮上回顧崑山科大於他擔任副總統時（58週年校慶）即已展現深厚的產學研合作能量，此次再次親臨，見證該校於電動車技術與人才培育的重大躍進，並肯定其對國家產業升級的貢獻。

出席典禮的貴賓陣容堅強，包括菲律賓駐台大使Garafil女士、菲律賓高教委員會次長Apag博士、總統府資政沈榮津、台南市長黃偉哲、教育部張廖萬堅次長、南科管理局鄭秀絨局長、公信電子董事長宣明智、飛宏科技董事長林中民、車輛研究測試中心董事長王正健、台積電慈善基金會彭冠宇執行長、亞太ESG聯盟戴謙理事長、格斯科技、台灣松下集團、宏佳騰動力科技、志鋼金屬、浩瀚動力、菲律賓駐台大使、UL Solutions、資策會、U-POWER及加拿大、韓國、印尼、泰國等姐妹校代表出席盛會。

崑山科大校長李天祥表示：「這座基地不僅是技術實力的展現，更是崑山對南部產業升級與綠能未來的堅定承諾。我們從機電整合、電控技術到電池系統建立完整教學模組，同時也推動AFC儲能示範場域，目標是打造台灣綠能教育的旗艦基地。」

基地建置強調「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」及「設備資源共享」四大核心策略，融合MES製造執行系統、邊緣運算與數位孿生等先進技術，導入電動車晶片模組及充電樁之研發製造全流程實作，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。

課程內容則涵蓋「車用晶片模組製造」、「充電樁應用技術」、「電動車與晶片認證」等三大領域，結合AC/DC快充實作系統、模組產線與智慧檢測設備，讓學員從設計、研製、測試到維修各階段皆能實作演練。崑山科大並與SGS、UL等國際認證單位合作，導入ISO 26262、IATF 16949等國際標準課程，推動專業證照考取，強化學員就業即戰力。

計畫亦與超過40家龍頭企業共同組成「電動車產業聯盟」，成立「崑山電動車產學共育平台」，深化跨界技術交流與資源共享。未來將針對大專學生、高職生、在職人員與師資群設計進階模組課程與實習媒合機制，建立具延展性的人才養成體系。

根據校方規劃，預期三年內達成產業師資、跨域學生培育、專業證照、企業職訓課程等，並共同執行產學合作與技術移轉專案計畫，期盼達成產值千萬元以上並與5所大學夥伴建立資源共享機制，擴大基地影響力，推動台灣電動車人才培育向深向廣邁進。

崑山科大透過此次基地啟用，正式宣告進軍智慧交通與淨零碳排的第一線。校方強調，將秉持「務實致用」的教育理念，持續深化產學合作與國際接軌，為台灣打造具國際競爭力的電動車研發製造人才生態系，邁向智慧永續未來。