台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

▲空軍F-16V戰機。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣向美國軍購的66架新型F-16V戰機，型號F-16C/D Block70首架在今年三月份出廠；而根據運交的規劃，預計今年下半年會以直飛回台的方式運交抵台，評估今年底前，至少可接收10架，順利的話力拚明年底（2026）66架就能全數運交。

空軍代號「鳳展專案」由美商洛克希德．馬丁與漢翔公司，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），已在2023年完成。此外，空軍也以代號「鳳翔專案」對美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，而且首架機出廠典禮已於今年三月份舉行，我國軍方高層亦親臨會場。

至於運交台灣的期程規劃，預計今年下半年起，會以從美國直飛來台的方式運交，今年底之前至少可以接收10架，如果運交順利的話，要力拚明年底（2026）66架全數運交。

在運交的方式上，不排除會從美國本土基地先飛至夏威夷，再從夏威夷飛至關島，最後再由關島直接飛行到台灣空軍台東志航基地。在飛行的中途，也會直接進行空中加油，至於負責運交的飛行員，仍會以美軍為主。

未來在66架完成運交之後，將進駐台東的空軍志航基地，搭配現有139架經「鳳展專案」升級完成的F-16V BLK20型機，全機隊規模可達205架，將是台灣空防極為重要的新戰力。