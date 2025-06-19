涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍！原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

原本任職於空軍某單位的劉姓士官長，前年因捲入婚外情事件，被服務單位召開人評會認定不適服現役，接著遭到勒令退伍，他認為此事非職務上疏失，這樣的懲處明顯過重且違法，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官檢視相關會議記錄後，發現決議的投票過程確實有問題，最終裁定撤銷原處分。

▲劉男因捲入婚外情事件，被軍隊勒令退伍。圖為空軍司令部外觀。（資料照／記者呂佳賢攝）

劉男在判決書中主張，他在2023年4月間透過網路認識一名女子，沒想到兩人發生親密關係之後，女方卻對他提告性侵，當時他主動向軍隊報告有違失行為，應當符合陸海空軍懲罰法第8條第2項第2款自首的規定，得以減輕或免除懲罰，懲罰令卻未依法減免懲處。

劉男表示，該性侵案他獲得檢方不起訴處分，他的行為僅違反配偶忠誠義務，非職務上的疏失，雖然他在2016年間曾遭檢舉性騷擾，但那時候他是把私密照片傳給已經分手的交往對象，因而遭到檢舉報復，難認有「散布」私密照片或成立性騷擾的行為；再者，兩起事件時間相距長達7年，軍隊卻認為他是累犯，應當從重處罰，這部分也有違法之處。

劉男強調，他在服役期間考績均為甲等以上，屢獲記功、嘉獎、獎章，人評會、再審議人評會卻以他的工作容易被取代為由，認定他不適服現役；此外，軍隊還在未查明事實的情況下，逕自將他調離原單位，不到1周便決議讓他退伍，過程草率，他不服這樣的結果，所以決定提出行政訴訟。

台北高等行政法院法官檢視相關會議記錄，發現再審議人評會首次表決是否同意劉男不適服現役時，出席人數為6人，表決結果為3票同意、2票不同意、主席暫不投票，未達出席人數過半數，應當作成未通過決議，主席卻隨即進行重新討論，並進入第2次表決，這才作成同意不適服現役的決議。

法官表示，依法規定，經表決已作成的決議，若發現原決議內容違背法令，或因情事變更、發現新事實或新資料，才能撤銷先前決議，重新進行決議，主席的處理方式顯然不符規定。

雖然空軍方面聲稱是因為票數沒有過半，等於會議沒有實質結果，如果再次投票結果仍未過半，就會請主席投票，第1次決議跟第2次決議所考慮的事實、證據沒有不同。但法官認為，空軍的見解是對法令的誤會，並不足採，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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