2款「台味甜點」竟能幫助減重！醫師：幾乎沒有熱量

▲夜市常見的愛玉、仙草，竟有助於減重。醫師提醒，這兩款甜點不加糖的話，幾乎不含熱量。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣夜市有許多特色小吃、甜點，其中的愛玉、仙草竟有助於減重！減重醫師蕭捷健在臉書指出，愛玉與仙草不僅幾乎不含熱量，更能在餐前穩定血糖、清除自由基。適當攝取有助於調節腸道、延緩老化，是減脂與健康飲食的好夥伴。尤其搭配無糖檸檬水飲用，更能發揮清爽無負擔的療癒效果。

蕭捷健說，愛玉是一種天然果膠來源，來自愛玉子種子搓洗而成，含有豐富的水溶性膳食纖維。這類纖維能在腸道內形成凝膠狀態，有助於延緩消化速度與葡萄糖吸收，不僅可穩定餐後血糖，還能促進腸道蠕動、改善便秘。建議飯前食用一碗，有助於控制食慾與血糖波動。

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至於仙草，則被形容為「能抗氧化的神仙草」。科學研究證實，仙草含有多酚與植化素，具備強大的抗氧化與抗發炎潛力。水或酒精萃取的仙草成分可有效清除自由基，降低體內氧化壓力，也呼應中醫認為其具有清熱解毒的效果。

此外，小型臨床試驗顯示，與高澱粉類食物一起食用仙草凍，可減緩餐後血糖上升，推測是因為仙草中的多醣體能抑制消化酶作用。這意味著仙草不只是消暑點心，也具備潛在的血糖調節效益，尤其適合關注血糖與體重控制者納入日常飲食。

蕭捷健提醒，愛玉與仙草本身幾乎不含熱量，每1,000公克僅有100至150大卡，但若加入糖水，將大幅提高熱量，建議以無糖檸檬水搭配食用。若想增添些微甜味，也可選擇添加含羅漢果糖、甜菊糖與阿拉伯糖的代糖產品。夏日食慾波動之際，選擇低熱量又兼具保健功能的天然食材，正是養身與控重的絕佳選項。