快訊／微博、親白營粉專稱海鯤號「浮航就變形」　台船發聲明打臉

▲親白營粉專引用中國網站稱海鯤號艇體變形遭打臉。（圖／翻攝吳思瑤臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國造潛艦「海鯤號」17日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、通風、通信等各項系統首次海上動態組合測試。而中國微博及內容農場出現浮航5小時候就「變形」等訊息，並經臉書上親白營、藍營相關粉絲專頁轉發。對此，台船公司說明，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，絕無所謂的「艇體變形」情事。

對於海鯤號變形指控，台船公司聲明指出，實屬訛傳，台船公司作以下說明，以正視聽。台船指出，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，故絕無所謂的「艇體變形」情事。台船公司、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請國人放心並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。

對此，綠委王定宇指出，海鯤號還有未來潛航、操雷等測試 每個項目扎實做好才能進到下一階段，目前看來九月到十一月能夠交付海軍期程並未改變，全世界能自製潛艦國家並不多，走到這一步要感謝很多人努力，現在港測做完了浮航測驗項目也已經完成。

王定宇表示，不意外的是，中共、小粉紅甚至國內協作者喜歡貶低、攻擊潛艦國造，潛艦國造當然還有很多要努力，昨天有一個公版訊息，說浮航就變形，那是聲納，本來就是這樣，船體並未有問題，經國外單位驗證都沒有問題，這種惡意攻擊跟詆毀，國人要審慎明辨，期待在野黨不要老是拿這些謠言質詢、凍結預算，該監督要監督，但要在真實狀況下而非造假訊息。