揭高雄光電恐釀滅村！陳其邁震怒　柯志恩再轟：過去在做什麼？

▲柯志恩日前率黨籍議員會勘大樹光電案場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委柯志恩日前指出，高雄市大樹區一處51公頃山坡地的太陽能光電場，因業者屢爆水保、擴建等爭議，引發地方強烈反彈，高雄市長陳其邁震怒表示，已指示副市長林欽榮組成專案小組進行徹查，並將函請經濟部能源署重新檢視該案籌設許可與計畫書。柯志恩今（19日）接受廣播節目專訪時再質疑，高雄市政府是執行單位，過程沒有好好監督，到底過去這段時間都在做什麼？

該光電場案因違規情節嚴重，高雄市政府已於5月6日勒令業者停工。柯志恩16日前往現場會勘時，當地里民表達對颱風季節可能發生土石流災害的擔憂，以及光電板清洗可能造成重金屬污染地下水等問題，並揚言若業者兩週內未改善將發起包圍抗議。

柯志恩今接受「千秋萬事」專訪提到，從2019年起，那時要符合時任行政院長蘇貞昌要做的綠電計畫，要求釋放土地蓋太陽能板，高雄大樹就是在此狀況下，台水釋出51公頃的土地，但最大的容置量可到70MW。經濟部能源署說核准的約僅20幾公頃，但實際會勘發現業者過度開發4.2公頃，但有30塊土地，當地有個坡度，要做光電板必須要把山坡的坡度30%剷平，做好水土的保持，否則容易崩塌。

柯志恩指出，當地大部分居民都是用地下水，因此要鑿井，那麼光電板會不會造成汙染？因為會跟居民競爭水源，因此不允許居民鑿井，須從很多地方運水過來，那麼一大片的地方，黃沙滾滾。每天運水過來，稍微灑水，沒有多久水就乾掉。此外下大雨之後，滯洪池全部都是淤泥，根本沒有辦法儲水。無法儲水又淤積，8月是汛期，如果雨一來，再加上過度開發，旁邊就是和山里，那些居民真的很害怕。

柯志恩也提到居民憂心會成「小林村事件翻版」，因為若沒有把水土保持好，確實極有可能這樣崩塌，過去已經重罰90幾萬，經濟部能源署表示不符合當初的規畫，所以當時就不核發執照嘛！問題是都已經剷平，水土保持也沒有做好，樹也都沒有了，若最後只是不核發執照，導致業者也損失，然後還是沒有拿到光電，而和山里居民每天處在恐懼當中，這完全是三輸的狀況。

柯志恩質疑，高雄市政府是執行單位，過程當中並沒有好好監督，發生事情就是罰，雖然目前是勒令停工，但大家還是想問過去這段時間，「高雄市府到底都在做什麼？」

