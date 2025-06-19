朱立倫喊「反對錯偽抄假」　黃暐瀚：對黨內偽造是否該有個說法？

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主導的多起罷綠委案爆出死亡、偽造連署爭議，國民黨主席朱立倫則在18日中常會強調，國民黨從頭到尾堅定反對「錯、偽、抄、假」，據掌握，罷藍連署也出現1、2萬件不實連署，請司法單位用同樣標準辦到底。對此，媒體人黃暐瀚今（19日）質疑，既然堅定反對，那麼對於已經承認，並被起訴「錯假抄偽」的國民黨同志，是不是該跟社會有個說法？他強調，翻頁才能向前，藍營最有力的反罷手段，不是宣揚政績，而是「反省與反共」。

黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫昨天說，已經掌握，罷藍二階段出現一兩萬件的「錯偽抄假」，要求檢調一律偵辦，不可「辦藍不辦綠」。

黃暐瀚認為，朱主席的論述有理，如果罷藍真有兩萬件「錯偽抄假」，不用多說，該辦該查該押該關，自己相信國人同胞一定全力支持，就等中選會公布二階錯假狀況。

接著，黃暐瀚提到，朱主席還說，國民黨「堅定反對」錯假抄偽。既然堅定反對，那麼對於已經承認，並被起訴「錯假抄偽」的國民黨台北市黨部、台南市黨部同志，是否該有態度？送考紀會？停權？開除黨籍？黨主席是不是該跟社會，有個說法？

黃暐瀚直言，翻頁才能向前，藍營最有力的反罷手段，其實不是宣揚政績，而是「反省與反共」。尤其民進黨昨天宣布黨公職全力支援罷免，口號是「罷免投同意、反共更有力」。

最後，黃暐瀚強調，如果國民黨也反共，而且比民進黨更反共，遭到反對的因素消失，自然就也不會被罷免成功。

▼民進黨秘書長林右昌18日宣布全黨支援罷免。（圖／記者杜冠霖攝）