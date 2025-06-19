　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫喊「反對錯偽抄假」　黃暐瀚：對黨內偽造是否該有個說法？

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主導的多起罷綠委案爆出死亡、偽造連署爭議，國民黨主席朱立倫則在18日中常會強調，國民黨從頭到尾堅定反對「錯、偽、抄、假」，據掌握，罷藍連署也出現1、2萬件不實連署，請司法單位用同樣標準辦到底。對此，媒體人黃暐瀚今（19日）質疑，既然堅定反對，那麼對於已經承認，並被起訴「錯假抄偽」的國民黨同志，是不是該跟社會有個說法？他強調，翻頁才能向前，藍營最有力的反罷手段，不是宣揚政績，而是「反省與反共」。

黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫昨天說，已經掌握，罷藍二階段出現一兩萬件的「錯偽抄假」，要求檢調一律偵辦，不可「辦藍不辦綠」。

黃暐瀚認為，朱主席的論述有理，如果罷藍真有兩萬件「錯偽抄假」，不用多說，該辦該查該押該關，自己相信國人同胞一定全力支持，就等中選會公布二階錯假狀況。

接著，黃暐瀚提到，朱主席還說，國民黨「堅定反對」錯假抄偽。既然堅定反對，那麼對於已經承認，並被起訴「錯假抄偽」的國民黨台北市黨部、台南市黨部同志，是否該有態度？送考紀會？停權？開除黨籍？黨主席是不是該跟社會，有個說法？

黃暐瀚直言，翻頁才能向前，藍營最有力的反罷手段，其實不是宣揚政績，而是「反省與反共」。尤其民進黨昨天宣布黨公職全力支援罷免，口號是「罷免投同意、反共更有力」。

最後，黃暐瀚強調，如果國民黨也反共，而且比民進黨更反共，遭到反對的因素消失，自然就也不會被罷免成功。

▼民進黨秘書長林右昌18日宣布全黨支援罷免。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

台北市3月房市交易量增27.07%　內湖區交易總額62.18億位居第一

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

合體蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒：罷團激起青鳥仇恨

在野質疑政院特查沒查吳釗燮　吳思瑤建議研讀辦法

轟朱立倫還在甩鍋擺爛　吳思瑤：錯偽抄假都是國民黨

要求地方自籌租補經費恐苦到租屋族？　國土署：原則上補貼不中斷

快訊／微博、親白營粉專稱海鯤號「浮航就變形」　台船發聲明打臉

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

台北市3月房市交易量增27.07%　內湖區交易總額62.18億位居第一

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

合體蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒：罷團激起青鳥仇恨

在野質疑政院特查沒查吳釗燮　吳思瑤建議研讀辦法

轟朱立倫還在甩鍋擺爛　吳思瑤：錯偽抄假都是國民黨

要求地方自籌租補經費恐苦到租屋族？　國土署：原則上補貼不中斷

快訊／微博、親白營粉專稱海鯤號「浮航就變形」　台船發聲明打臉

同為心臟權威！魏崢大讚好友林芳郁：他做人認真又謙虛

SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

印尼火山爆發「網紅CEO森田受困機場」！　錯愕曝現況：動彈不得

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

政治熱門新聞

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

國軍退將分析伊朗官媒「手摸核彈」影片　預測1件事

陸委會譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

最新罷免民調北市4藍委危險　黃揚明揪3問題：問卷僅88人回答贊成

黃呂錦茹遭羈押　黃國昌：哪個偽造文書案子這樣搞的？

怒轟苗博雅無恥　黃國昌：妳才是腳尾飯2.0

調查官偷拍少女裙底！法務部長聽懲處秒沉默

新北8月試辦大重機可停路邊機車格　議員提醒標誌、指引要清晰

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

台灣學生聯繫中國使館離開伊朗？　林佳龍曝真相

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

更多熱門

相關新聞

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

國民黨立委柯志恩日前指出，高雄市大樹區一處51公頃山坡地的太陽能光電場，因業者屢爆水保、擴建等爭議，引發地方強烈反彈，高雄市長陳其邁震怒表示，已指示副市長林欽榮組成專案小組進行徹查，並將函請經濟部能源署重新檢視該案籌設許可與計畫書。柯志恩今（19日）接受廣播節目專訪時再質疑，高雄市政府是執行單位，過程沒有好好監督，到底過去這段時間都在做什麼？

柯志恩2026戰高雄　評賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

柯志恩2026戰高雄　評賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

全黨挺抄襲？罷吳連署九成抄　綠：當初那些衝北檢怒吼的人呢？

全黨挺抄襲？罷吳連署九成抄　綠：當初那些衝北檢怒吼的人呢？

大罷堅刪　謝志偉：大罷免是痛苦轉智慧

大罷堅刪　謝志偉：大罷免是痛苦轉智慧

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

關鍵字：

黃暐瀚朱立倫國民黨民進黨死亡連署大罷免

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面