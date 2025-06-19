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柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

▲▼專訪 國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨中執會昨日通過2026縣市長、直轄市議員提名條例草案，其中執政的高雄市、台南市初選將以民調決勝負。被認為可能代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩今（19日）接受廣播專訪時分析，對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人。

2026年高雄市長選舉白熱化，民進黨人選尚未浮現，國民黨立委柯志恩出馬角逐的機率最高。柯志恩今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時透露，有高雄的候選人已開始在招兵買馬，以大罷免之名要全國走透透，這個動作表示大家在秀肌肉爭取初選出線，高雄看板隨時都能看到，布條都可以看到，「連我家旁邊的停車場圍欄，也已經掛上很多不同的布條了。」

不過，談到高雄民進黨的站隊情況，柯志恩也直言，大家目前都還不太願意選邊站，私底下應該有，可是表面上可以看到其中幾個不選的人，例如民進黨立委黃捷、李柏毅有時跟邱議瑩站一起，有時跟賴瑞隆站一起，在彼此不得罪的狀況之下，昨天確定把初選的遊戲規則定好，相信選邊站的氛圍愈來愈強烈。

至於民進黨立委林岱樺疑涉詐助理案，是否仍在努力爭取高雄市長提名？柯志恩則說，林岱樺還是非常努力在跑，最近看到其他沒有看過的助理又出現，但如果說邱議瑩真的出線的話，以過去邱和林的心結，要如何做到團結，大家畫上問號。

柯志恩也說，只是以目前來看，顯然邱議瑩已經後來居上，但賴瑞隆背後還是有新潮流力挺，最後應該是這兩個當中的其中一個會出線。至於傳可能爭取高雄市長提名的內政部長劉世芳是否有機會，柯笑說，南部完全沒有人在討論劉世芳，劉在租屋補貼或最近發言、中正路改名等，引起這麼多爭議，「難道說她當選高雄市長後，要全部改名嗎？要花多少錢？」

柯志恩談及賴瑞隆、邱議瑩等兩位未來競選高雄市長的可能對手，感嘆光是經費都把自己給壓死的，看這兩位現在的看板根本都不是一般人借的，那都是用商業租用的，一路這樣掛下來，費用還有文宣等等，雖然看不出到底是誰的實力比較好，但能肯定地說，他們都是具有強大的背景資源，賴瑞隆屬於高雄市，邱議瑩有全國知名度，不過以民進黨來說，他們背後代表的派系才是決定誰會出線的關鍵。

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