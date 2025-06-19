全黨挺抄襲？罷吳連署九成抄　綠：當初那些衝北檢怒吼的人呢？

▲藍營發動罷免綠委連署造假狀況猖獗。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人涉犯偽造文書、假連署、抄名冊，昨遭檢調起訴，起訴書更揭露，罷免吳思瑤、吳沛憶連署偽造率都高達95%左右，且已有多位志工、黨工認罪。對此，民進黨質疑，連署造假高達96%，國民黨還不道歉？國民黨惡罷民進黨立委的連署，已經被認定是史上最大規模的偽造連署案件。這不是對手指控，而是清楚寫進起訴書裡的事實，這不是政治操作的問題，而是政黨誠信的底線問題，國民黨如果還有一點點對民主的尊重 ，請先從公開向被逼造假的志工道歉開始。

北檢已經起訴包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內的五人，指出他們主導整場連署造假行動，還動員志工違法抄寫提議人名冊。這些被動員的，很多都是長輩志工，有人抄到視力吃力，要互相點眼藥水才能繼續 ；有人根本不知道這樣做違法，最後被檢察官處分緩起訴，承認參與了造假。

民進黨指出，整起事件不是一兩人出包，而是政黨上層下令、基層被迫執行的組織性犯罪。檢方調查結果揭露，吳沛憶的罷免案中，一階2,637份連署有2,537份是偽造的，偽造率高達96.2%；吳思瑤的罷免案也好不到哪裡去，2,674份名冊中有2,674份是假的，偽造率達94.18%。整場連署行動，幾乎建立在偽造之上。

民進黨批評，這根本不是行使公民權，是徹頭徹尾的政治詐術，面對這樣明確的起訴、明確的造假，最令人無法接受的，是當初那些跳出來聲援的國民黨政治人物 。在案情爆發初期，蔣萬安帶頭衝台北地檢署，和國民黨立委一起站在鏡頭前高喊「政治迫害」、「戰獨裁」，聲援的對象正是現在被起訴的賴苡任。

對於相關案情，民進黨質疑，現在呢？連北檢都起訴了，賴苡任被明確寫在起訴書上，是偽造文書的共犯之一，結果那些當初怒吼高喊的政治人物，現在一個個噤聲不語。罷免造假這麼大的事，國民黨上下沒人要道歉，蔣萬安也裝作從來沒去過地檢署，彷彿這件事從未發生過，也從沒去聲援過一樣。

民進黨直言，這不是政治操作的問題，而是政黨誠信的底線問題！一個自稱百年大黨的組織，造假、抄寫、逼迫基層犯法，然後裝沒事、不認錯，還有人扮演受害者喊迫害，這樣的政黨還能被信任嗎？台灣的民主制度，真的可以被這樣拿來亂搞嗎？

民進黨呼籲，國民黨如果還有一點點對民主的尊重 ，請先從公開向被逼造假的志工道歉開始。請蔣萬安出來面對社會，說明他當初聲援的是什麼行為。不是你喊完口號就可以逃避責任，也不是你閉嘴裝沒事，人民就會忘記你為假連署背書的畫面。