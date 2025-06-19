前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹罷團日前召開記者會，現場播出一段音檔，曾擔任國民黨立委鄭正鈐助理的「吹哨者」，指控鄭接受中資介選、造假虛報助理費、將公務車及隨扈「公器私用」，更涉嫌洩漏資訊給中國國台辦。該助理也稱願意到法院作證。對於相關指控，鄭正鈐則喊冤稱指控子虛烏有，只有傳墨寶做一些祝福活動。對此，新竹「雙罷」發言人林志潔18日質疑，鄭正鈐是立委不是書法大師，別再謊話連篇了，請跟社會大眾與檢調清楚說明。

對於相關案情，鄭正鈐昨再發聲明回應，從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。而林志潔則在罷免案領銜人戴振博、律師陳又新陪同下，先後到台北地檢署、高檢署遞狀告發鄭正鈐涉嫌違反《政治獻金法》、《國安法》等5罪。

而鄭正鈐澄清部分，林志潔表示，揭弊者指控的三點您都沒有否認：第一、您常用微信和對岸聯繫；第二、您有直通國台辦的管道；第三、您確實有傳各種訊息和檔案給國台辦，只是，您主張是傳墨寶給國台辦！墨寶？鄭委員，您是立法委員不是書法大師耶！國台辦跟您建立深厚的關係，為什麼會是要從您身上拿墨寶？

對於鄭正鈐稱絕對禁得起司法檢驗，林志潔坦言，自己還蠻驚訝，不知道鄭委員哪來的自信？鄭委員官司纏身，上百個訴訟糾纏，之前向涉及詐騙被判有罪的名媛周轉借1500萬，在2023年被新竹地方法院判要償還。

林志潔喊話，敬告鄭正鈐，她的每一場記者會都提出了堅實的證據，均經反覆查證：戴著您物資帽子的外籍人士上凱道是在新竹出發，並非是您所言在台北偶遇。上凱道的外籍人士，也並非是您所言，具有我國身分證的國民。您很照顧的紅娥養生館，涉及暴力討債與違法放高利貸，有影片為證，老闆最後被羈押。被何氏卿詐騙的越南姐妹找您陳情被拒，有她的親筆信件和錄音，之後會集合所有被害人，幫忙訴訟。

林志潔列舉，您前助理檢舉您傳檔案給國台辦、低薪高報中飽私囊、濫用隨扈、要求陳情民眾貢獻助理薪資、收受不當利益，全部內容都有揭弊者的錄音切結。至於要告我和罷團，您之前也告我誹謗啊，但馬上被地檢署打臉，檢察官說您身為民意代表，言行可受公評，何況行為人（指我），所言均有所本，並無任何誹謗行為，建議您不要濫用司法資源。

林志潔呼籲，別再謊話連篇了，請跟社會大眾與檢調清楚說明，相信司法會如您之前涉入的百餘件訴訟，仔細的檢驗您。