伊朗最高領袖「核心圈」危險掏空　以色列官員：軍事高層落跑了

▲86歲的哈米尼是伊朗最高領袖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

消息人士透露，隨著多名軍事高層遭到擊殺，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的核心圈被掏空，提高了戰略誤判的風險。一名以色列官員17日甚至表示，該國的連番襲擊，已經讓伊朗軍事領袖紛紛「逃亡」。

一名以色列官員17日向《阿拉伯衛星電視台》表示，以色列連夜襲擊與伊朗核子及彈道飛彈計畫有關的數十個目標，讓伊朗軍事領袖開始「逃亡」。

此人證實，以色列空軍尚未把伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施當成目標，但仍有可能發生這種情況。以色列正在採取預防措施，避免引發核災。

這位官員還表示，伊朗目前對以色列發射了400枚彈道飛彈和數百架無人機，目標包括民用與軍用設施。不過，伊朗發射的飛彈數量在一夜之間下降，意味著以色列已經成功破壞伊朗這方面的能力。

▲以色列襲擊後，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）

《路透社》則引述5名消息人士說法指出，86歲的伊朗最高領袖哈米尼日益孤獨，他的主要軍事與安全顧問紛紛在以色列空襲中喪生，核心圈已留下重大空缺，提高戰略錯誤的風險。其中一人甚至形容，伊朗在國防與國內穩定問題上誤判的風險「極其危險」。

這個核心圈由15至20名顧問組成，包括革命衛隊指揮官、神職人員、政治人物，儘管組織鬆散，通常只有在哈米尼需要討論重大決策時才會臨時開會，但所有成員都對哈米尼及伊朗抱持著堅定不移的忠誠與信念。

不過，13日以來，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令薩拉米（Hossein Salami）、負責飛彈計畫的哈吉札德（Amir Ali Hajizadeh）、間諜頭子卡茲米（Mohammad Kazemi）等成員都已經被以色列擊殺。

▲革命衛隊總司令薩拉米被以色列擊殺。（圖／達志影像／美聯社）



哈米尼堅定維護伊朗的伊斯蘭政府體制，對西方抱有深刻的不信任。在伊朗政府體制之下，他對武裝部隊擁有最高指揮權、宣戰權，也能夠指派或免職高級官員，包括軍事指揮官與法官。

知情人士表示，雖然哈米尼對重要事務握有決策權，但非常重視建議，總會聆聽不同觀點的聲音，而且經常從他的顧問那裡尋求額外資訊。華府智庫「中東研究所」伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）形容，「他非常頑固，但也非常謹慎。他非常謹慎。這就是為什麼他掌權這麼久。」