伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」　誓言強烈反擊以色列

▲ 伊朗警告美國勿介入中東衝突。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東緊張高漲，伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫雷尼（Ali Bahreini）警告，美國若參與以色列軍事行動，伊朗將強烈反擊，且誓言對以色列任何侵犯伊朗領土及人民的攻擊採取毫無保留的回應。

《路透》報導，巴赫雷尼18日透露，伊朗已向華府表明，若美國直接參與以色列軍事行動，伊朗將對美國做出堅決回應，更直指美國為「以色列共犯」。他也強調，伊朗將強硬回應以色列攻擊，「我們不會對保護人民、安全和國土的責任有所保留，將嚴肅、強烈且毫不克制做出回應。」

根據《天空新聞》，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）也在接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時警告，美國對中東的任何干預都將「導致地區全面戰爭」。當被問及美國是否能抑制盟友以色列行動，巴蓋伊認為「不太可能」。

以色列13日對伊朗發動「崛起之獅」大規模空襲，聲稱掌握證據顯示伊朗即將開發出核武，決定先發制人。美方截至目前僅間接干預，包括協助攔截射向以色列的飛彈，但3名美國官員向《路透》透露，美軍正調派更多戰機至中東，並延長其他戰機部署時間，被認為是為可能的軍事介入鋪路。