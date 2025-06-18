美國會打擊伊朗？　川普：我可能這麼做，也可能不會

記者柯沛辰／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）18日拒絕川普「無條件投降」的喊話，還放話若美軍採取行動，將帶來無法彌補的後果。不過，川普18日被問及此事時，拒絕明確透露美軍是否打擊伊朗核設施，但透露伊朗方面已經主動聯繫，甚至提議要來白宮談話。

▲川普（Donald Trump）拒絕明確透露美軍是否打擊伊朗，但透露伊朗已主動聯繫談判。（圖／路透）

川普18日在白宮發表演說時，被問到美國是否會對伊朗核設施發動攻擊？具體何時會動手？他回應，「你們不會真以為我會回答這個問題吧？、「我可能會，也可能不會。沒人知道我會這麼做」。

不過，川普也說，「伊朗現在麻煩大了，他們想談判。我問過，為什麼不在發生那麼多死亡和破壞發生之前來和我談？為什麼不早來？為什麼兩週前不來找我談判？」

川普透露，伊朗人想要談判，不僅已經主動聯繫他，甚至還「提議」要來白宮，「40年來，他們一直心懷惡意，喊著『美國去死』、『以色列去死』，還有任何他們不喜歡的人都該死」、「他們就是校園裡的惡霸。但現在他們不再是惡霸了。讓我們拭目以待。」

川普指出，戰爭非常複雜，「事情沒到最後一刻就不算結束」，但他不會透露「已經贏得了什麼」，「但我會說，我們確實取得了很大進展。等著看吧！接下來的一週會很關鍵，也許不到一週，或許更短。」

至於被問到對伊朗放話「永不投降」、對伊朗耐心何時耗盡時？川普回答「祝你（伊朗）好運」、「我們耐心已經耗盡了，這就是我們採取當前行動的原因」，不過，只要伊朗願意透過外交途徑解決，「一切都不晚」。

有別於川普先前評論此事件時，特意將「美國」、「以色列」分開表述，繼川普17日在社交平台發文後，這次川普再次用「我們」一詞來形容對伊朗的軍事行動。

▼伊朗最高領袖哈米尼宣示對以色列「永不投降」。（圖／達志影像／美聯社）