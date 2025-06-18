油輪瞬間移動到俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」　千艘船位置亂飄

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊一艘快艇，曾於2023年8月在波斯灣入口荷姆茲海峽，靠近美國海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近來中東局勢緊張，波斯灣周邊水域發生大規模衛星定位干擾，導致數百艘商船出現位置錯亂。其中，「Front Tyne」號油輪原定航行於伊朗與阿拉伯聯合大公國之間，卻在航行途中被定位顯示出現在俄羅斯農田，類似現象已波及近千艘船隻，專家警告此舉恐提高航行風險，甚至引發撞船事故。

根據《路透社》，「Front Tyne」號油輪於6月16日上午9點40分在波斯灣航行時，船隻定位訊號顯示其突然出現在俄羅斯農村；同日下午4點15分，又被顯示出現在伊朗南部比德洪（Bidkhun）鎮附近，定位訊號隨後更在波斯灣兩岸間反覆跳動。

這艘船與另一艘6月15日同樣曾出現在伊朗陸地的「Front Eagle」號為姊妹船，兩艘皆長超過3座足球場，規模龐大。

航運分析公司Windward指出，自從以色列與伊朗爆發軍事衝突以來，波斯灣區域已有近1000艘船隻出現類似訊號異常。Windward執行長丹尼爾（Ami Daniel）透露，荷姆茲海峽原本極少發生訊號干擾，如今卻成為常態，對航行安全構成重大威脅。

船隻一般會配備AIS（自動識別系統），定期傳送位置、航速等訊號以利追蹤與安全管控。然而，一旦出現「干擾」（jamming）情況，這些訊號便會失效。專家指出，現代船舶多依賴數位系統導航，若GPS遭干擾，船員僅能憑經驗應對，風險大幅提高。

若船員刻意干擾訊號，以隱藏航向或貨物，則屬「偽裝」（spoofing）；但此次波斯灣事件由第三方干擾所致，屬於「干擾」行為。Kpler分析師安帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）說明，干擾技術在衝突地區日益普遍，目的多為掩飾軍用船艦或重要目標的行蹤。

類似干擾現象也曾在黑海、台灣海峽，以及敘利亞和以色列附近水域出現。上月更有多艘船在蘇丹港被偵測出位於陸地。國際海事組織（IMO）與聯合國其他機構於今年3月聯合發布聲明，對全球導航系統遭干擾的頻率上升表達高度關切。

此外，曾遭美國制裁的油輪「Xi Wang Mu」在今年稍早也曾被發現偽裝訊號，位置竟顯示於印度一座印度教廟宇內。此類行為不僅可能涉及非法活動，也嚴重干擾全球航運秩序與安全。