791名陸籍公民已撤離伊朗　陸外交部：還有1000餘人在轉移路上

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭建物遭到襲擊。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

以伊衝突爆發，伊朗首都德黑蘭成為以色列空襲的重點打擊地區，各國紛紛呼籲及提醒僑民撤離該地，前往安全地帶避難。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，截至目前，在外交部和駐伊朗使領館組織協調下，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000餘人正在轉移撤離的途中。

據悉，以色列發動對伊朗德黑蘭等地的空襲後，伊朗領空仍處於關閉狀態，伊朗各陸地口岸也有隨時關閉之風險。大陸駐伊朗大使館出面協調希望能提供出境便利，並提醒在伊中國公民盡快通過陸路邊境口岸離境。

在德黑蘭的陸籍人士除提早動身離開的部分人員外，陸續撤離的民眾主要由伊朗華僑華人聯合會（華聯會）主導，配合大使館的統一安排，透過遊覽車將當地欲撤離的大陸公民一車一車載離，及時提供撤離路線、邊境口岸等資訊。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆表示，大陸駐亞塞拜然、土庫曼等周邊國家使領館均派出工作組在邊境口岸協助大陸公民通關，同時，為他們後續安置和中轉回國提供幫助，「部分中國公民已從以色列安全轉移。」

郭嘉昆強調，「中國對相關國家給予的大力支持和協助表示感謝。外交部及有關使領館將繼續全力協助中國公民轉移撤離。」