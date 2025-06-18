伊朗官媒釋出17秒「手摸核彈」影片！　警告意味濃厚

▲ 伊朗官媒公布一段核彈影片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊衝突不見緩和跡象，伊朗官媒釋出一段用手撫摸核彈的影片，還配上「也許（maybe）」字樣，發生在以色列持續攻擊伊朗軍事與核設施，且美國總統川普公開警告撤離德黑蘭的敏感時刻，引發外界憂慮。

根據美媒《新聞周刊》，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）旗下阿拉伯語通訊社17日在X上傳這段僅17秒的影片，可見一隻手正撫摸一枚核彈，畫面右方還寫著「也許」，警告意味濃厚，至今累積逾576萬觀看。

報導提到，以色列近日持續打擊伊朗軍事與核設施，擊斃多名軍事、情報高層及頂尖核子科學家，聲稱是為採取行動阻止伊朗製造核武。伊朗則發射無人機與飛彈反擊，且否認發展核武，堅稱核計畫僅為民生用途。

川普17日從加拿大G7峰會返美途中則稱，「我並沒有說我在尋求停火」，強調他要的是「真正終結」伊朗問題，要求伊朗完全放棄核武，呼籲重回談判桌，就核議題達成協議。川普同時強化美軍在中東部署，為可能的軍事介入鋪路。