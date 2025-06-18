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康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

▲堤面及胸牆損毀幾近1300公尺。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

堤面及胸牆損毀幾近1300公尺。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

去年10月31日康芮颱風於台東縣成功鎮登陸，造成花蓮港務分公司所轄花蓮港東防波堤受損，因東防波堤屬花蓮港重要基礎設施，花蓮港務分公司在不改變原有消能狀態下，進行修復並強化東防波堤抗浪、抗風之能力。

花蓮港東防波堤總計75座沉箱，本次颱風雖無結構性損壞，但造成東防波堤消波胸牆與堤面道路損壞，範圍達1,291公尺，防波堤由0k+497處至堤頭燈杆全線中斷，人車無法通行，突堤燈杆受破損混凝土塊撞擊造成破洞等損壞。

▲堤面及胸牆損毀幾近1300公尺。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

堤面及胸牆損毀。

本工程為重要港灣公共基礎設施修復案件，需考量海氣象因素及配合港口管理，施工人員及機具應配合防颱、防汛進行撤退，進行復原之施工廠商需兼具工程品質、施工進度、防颱防汛應變與職業安全作為等能力，為避免低價搶標後遭遇人力與動員機具低落等情事，工程將採最有利標方式招標。

▲堤面及胸牆損毀幾近1300公尺。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

後胸牆損毀。

花蓮港務分公司刻正辦理工程招標，未來將配合海象與周邊氣象施工，預計115年7月底前竣工。

為落實減碳循環再利用，破碎混凝土打除料全數再利用，於就地或指定預定地填築，並且重視生態，實施生態補充調查，將打除混凝土塊部分拋放於港側堤趾，增進水下生物復育空間，以減碳循環及友善生態環境為目標。
 

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