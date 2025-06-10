「遺跡探險家號」明晨停靠花蓮港　140旅客展開1日精選旅程

▲「遺跡探險家號」預定11日上午靠泊花蓮港，成為2025年第二艘停靠花蓮的國際郵輪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

繼4月17日頂級奢華郵輪「星凝天蝕2號」（Scenic Eclipse II）首度停靠後，花蓮港再度迎來國際郵輪造訪！「Heritage Adventurer 遺跡探險家號」預定11日上午6時靠泊花蓮港，下午4時離港，成為2025年第二艘停靠花蓮的國際郵輪。此行約有140位旅客，主要來自美國、澳洲與紐西蘭等國，屬於深度體驗型高端旅遊市場。根據花蓮港務分公司預報，今年花蓮港將迎來10航次國際郵輪，顯示花蓮在國際觀光版圖中的地位日益提升。

「遺跡探險家號」曾於2023年6月造訪花蓮，對在地自然景觀與人文風情留下深刻印象。本次旅客預計展開一日精選行程，參訪太魯閣國家公園遊客中心、七星潭、將軍府與松園別館等經典景點。為妥善接待國際旅客，花蓮縣政府事前已通知金三角商圈及花蓮文化創意產業園區等周邊店家預作接待準備，並調度觀光大使志工進駐港區，於遊客接待站提供全英語旅遊諮詢服務，協助旅客掌握花蓮市區與周邊景點資訊，營造親切、友善且便利的旅遊體驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，郵輪觀光是推動花蓮邁向國際的重要動能。縣長指出，花蓮不僅擁有世界級的山海景觀與多元文化，更具備完善的觀光接待能力。這些來自遠方的旅客，為花蓮注入國際觀光活水，也讓我們有機會向世界展示『山海花蓮、永續旅行』的魅力。縣府持續優化港口接待、精進交通接駁，並強化與商圈、旅宿業者的合作，讓每一位造訪花蓮的旅客都能帶回難忘的回憶與故事。

花蓮縣觀光處長余明勲表示，英國知名時尚生活雜誌《Tatler》曾評選花蓮為「亞洲8大最被低估的美食城市」，可見花蓮在國際媒體眼中潛力無窮。縣府近年除積極推動郵輪觀光，也成功爭取花蓮-台北每日一班往返與每週四班香港直航花蓮航班，更布局拓展日、韓包機市場，搭配深度文化旅遊與永續體驗產品，提升國際旅客的停留意願與消費力。

此外，花蓮「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」於七星潭賞星廣場旁海灘上熱烈展出，並將於8月2日（富里農會稻草藝術節後方大草皮）及8月23日（七星潭賞星廣場旁海灘）舉辦兩場「星光音樂會」。結合便捷的空運航班、創新的觀光亮點與在地熱情款待，花蓮誠摯邀請全球旅人即刻出發，體驗一場深度、永續、驚喜連連的美好旅程。

