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星凝天蝕2號再訪花蓮港！港務公司提供優惠　204旅客3天2夜遊　

▲今年4月17日花蓮港以噴水儀式歡迎星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）進港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲今年4月17日花蓮港以噴水儀式歡迎星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）進港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）於今年4月17日首航花蓮港，當時的旅客對花蓮的天然景觀、民俗風情留下深刻印象，於6月19日及6月21日將再造訪花蓮港，為花蓮觀光注入新氣象。

星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）為巴哈馬（Bahamas）船籍，船長168.0公尺、船寬22.0公尺、總噸數17,592噸、吃水-5.6公尺、可載客數228人，建造年份2023年。此艘高端豪華郵輪的乘客船員比接近 1:1，可為乘客提供個人化的服務和更高的隱私。

▲今年4月17日花蓮港以噴水儀式歡迎星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）進港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲今年4月17日以迎賓舞歡迎搭乘星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）國際旅客。

本次郵輪共有204位旅客，旅客主要來自澳洲及美國，除參訪太魯閣國家公園外，也將到花蓮多處知名景點，包括香火鼎盛的港天宮、歷史氛圍濃厚的松園別館以及充滿日式風情的慶修院、將軍府。

依花蓮港最新國際郵輪預報，114年共10航次郵輪，旅客人次約5,658，為提振花蓮觀光，吸引國際郵輪旅客來台，港務公司提供郵輪優惠方案，凡國際郵輪於114年靠泊花蓮港免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，優惠金額逾140萬元。另港務公司將持續配合觀光署及地方政府積極行銷郵輪觀光。
 

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