只為拍照「坐爛150萬水晶椅」！男女闖禍秒落跑　博物館怒po片

▲男遊客為了拍照，坐壞價值上百萬的藝術品。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

一對男女遊客參觀義大利博物館「馬費宮」（Palazzo Maffei）時，竟然趁著四下無人，假裝坐上展品「梵谷椅」拍照，未料男方重心不穩，當場把藝術品坐壞，2人闖禍後還立刻落跑，但醜態都已經被館內監視器拍下。

根據影片，女遊客拍照時，在「梵谷椅」上方懸空半蹲，似乎是為了假裝自己坐在上面。輪到男方拍攝「假動作」照片時，卻突然重心不穩，儘管他雙手試圖扶牆撐住，卻仍一屁股坐下去，當場把椅子壓垮。此時，女遊客迅速上前把男伴拉起來，2人火速逃出展廳。

根據館方資訊，「梵谷椅」是義大利藝術家波拉（Nicola Bolla）的作品，因為致敬梵谷畫作「臥室」描繪的椅子而得名。這是一件極其精緻複雜的藝術品，被上千顆施華洛世奇水晶覆蓋，價值至少5萬美元（約新台幣150萬元）。

該事件發生在今年4月，但館方直到本月12日才公布影片。馬費宮指出，這對男女特地等到保全離開才拍照，行為既膚淺又不尊重，「他們無視尊重藝術與文化遺產的每一條規則」，簡直是「每座博物館的惡夢」，幸好如今「梵谷椅」已經成功修復回原本的模樣。

不過，目前尚不清楚修復成本是多少，以及這對男女是否被找到，並且求償與究責。

馬費宮位於維洛納（Verona），原本是一座15世紀的歷史建築，後來被貴族馬費擴建成3層樓的巴洛克式建築，17世紀才完工，並於2020年改建為博物館，展出大約650件作品，包括畢卡索的畫作及古埃及藝術品。