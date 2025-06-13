樂高登陸古都！　台南首間授權專賣店進駐南紡積木吸睛

▲樂高授權專賣店13日正式進駐南紡購物中心，高台灣總經理黃小瑩與SUNKIDS董事長歐慶鵬共同為南紡店剪綵開幕，共同打造親子遊憩新景點。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南親子景點再添一處！玩具品牌樂高®台灣與授權營運商SUNKIDS樂豐實業合作，在南紡購物中心A2館1樓打造全台南首間樂高®授權專賣店，於13日正式開幕，現場設有全台最大積木拼砌遊戲區，更結合台南文化打造「積木版小吃攤車」，讓大小朋友都能在遊戲中感受台南風味與創意魅力。

開幕儀式由樂高台灣區總經理黃小瑩與SUNKIDS董事長歐慶鵬主持，強調新店特別融入台南在地元素，是樂高推動本地文化連結的重要展現。除了商品銷售，現場打造「馬賽克地景牆區」與全台首座積木美食攤，展出包括「蝦仁飯」、「棺材板」、「白糖粿」等多款台南經典小吃，皆由樂高專業認證大師黃彥智與達人戚心偉、詹政峰聯手創作，吸引大批民眾打卡拍照。

業者指出，樂高®授權專賣店台南南紡店打造全台最大體驗拼砌遊戲區，邀請大眾發揮創意一同在樂高的世界裡拼砌專屬的台南記憶；同時新店特別邀請樂高®專業認證大師黃彥智以台南著名景點及美食為主題打造「台南著名景點馬賽克地景牆區」及全台獨有的積木美食攤車，更邀請兩位樂高達人戚心偉、詹政峰發揮創意，以「台南古都美 食」為主題，創作多件作品，包括台南歷史文化美食「擔仔麵」、「 蝦仁飯」、「棺材板及白糖粿」，以樂高 積木展現台南在地美食之美。

開幕期間也推出多項獨家限定滿額贈禮，13日起至7月31日祭出多項開幕滿額贈禮，最低消費1200元即有機會獲得復古汽車或熊貓模型，消費越高更可兌換限定商品與經典盒組。13日起至6月30日另有刮刮樂活動與高額滿額禮，歡迎親子家庭一同走進樂高的世界，拼出屬於台南的色彩記憶。