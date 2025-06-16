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以色列「護國鐵穹」是什麼？每組造價破1億美元　最大弱點曝光

▲▼以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

▲「鐵穹」攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（資料照／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列的鐵穹（Iron Dome）被視為該國最重要的防禦武器之一，自從2011年3月投入使用迄今，不僅歷經多次系統升級，也成功阻止無數攻擊。美媒CNBC撰文分析其造價、運作原理、營運與維護成本，以及最大弱點。

►鐵穹是什麼？

鐵穹的希伯來語是「Kippat Barzel」，是一種全天候、機動型的防空系統，透過發射導引飛彈，攔截敵方發射的飛彈與火箭砲等短程威脅，保護公民免於空襲傷害。

它由以色列國營、美國支持的「拉斐爾先進防禦系統公司」（Rafael Advanced Defense Systems）研發，並由以下幾個重要部分組成，包括技術本身、攔截來襲飛彈或火箭砲的機器、操作系統的士兵，以及監督網絡的指揮官。

▲▼以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

►鐵穹運作原理？

鐵穹使用雷達追蹤來襲的飛彈或火箭砲，確認其軌跡是否威脅保護區，例如具有戰略重要性的地點，或者人口密集中心。如果確實構成威脅，指揮與控制中心就會發射塔米爾（Tamir）飛彈加以攔截。

不過，鐵穹並未設定在保護區之外的地區發射，因此被判定不危及人員或建築物的飛彈或火箭彈，通常就會被忽略並且允許著陸。

▼鐵穹為以色列提供強大防禦，但造價與成本也很高昂。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼ 以色列鐵穹防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

►鐵穹守備範圍有多廣？

美國國會研究服務處（CRS）2023年一份報告形容，鐵穹是一種機動式的反火箭砲、反迫擊砲、反火炮系統，攔截範圍約2.5至43英里（約4至70公里）。

以色列至少在全國部署10組鐵穹系統，每一組都能夠保護60平方英里（約155平方公里）的人口密集區。此外，每一組鐵穹系統都配置了3至4部發射器，每一部發射器則有多達20枚的塔米爾飛彈。

▲▼以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

►鐵穹要花多少錢？

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，一組鐵穹系統造價超過1億美元。但自2011年以來，美國已向以色列提供數十億美元，投入鐵穹的各種成本，其中大部分由國會撥款，也就是說2黨多數議員持續投票支持向以色列鐵穹提供資金。

►鐵穹的弱點

不過，鐵穹也有弱點。分析人士警告，應對「重型火箭砲」時，這款防空系統就可能遇上挑戰。

美國智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）也於2011年6月指出，該系統可能較容易遭受「飽和攻擊」，也就是敵方從多方向同時發射飛彈，藉以突破鐵穹提供的保護。

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