以色列打擊「伊朗聖城部隊」指揮中心　飛越1500公里空襲

▲以色列國防軍宣布打擊「伊朗聖城部隊」10座指揮中心。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）16日宣布襲擊位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）的聖城部隊（Quds Force）指揮中心。他們表示，這是根據「精準情報」採取的行動。

IDF公布影片顯示，以色列空軍戰機從本土起飛，跨越1500公里的距離，打擊德黑蘭的10處聖城部隊指揮中心。發言人表示，在這些指揮中心裡，聖城部隊利用伊朗政權在中東的代理人，策畫針對以色列的恐怖攻擊。

חיל האוויר תקף מפקדות של כוח קדס בטהראן



מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מפקדות של כוח קדס במשמרות המהפכה וצבא איראן, בהכוונה מודיעינית ומדויקת של אגף המודיעין.

במפקדות אלה תכננו פעילי קדס פעולות טרור נגד ישראל באמצעות שלוחותיו של המשטר האיראני במזרח התיכון pic.twitter.com/pR03DBbzMK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 16, 2025

聖城部隊是「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）轄下負責海外行動的特種部隊，1980年代兩伊戰爭期間作為特殊情報單位成立，在德黑蘭與阿富汗、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、加薩的武裝組織關係方面，扮演著重要領導角色。

《以色列時報》更指控，聖城部隊把戰士派往海外，指揮與資助外國恐怖組織，例如黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）。

另一方面，IRGC總司令薩拉米（Hossein Salami）已於13日的以色列突襲中身亡，目前該職位由伊朗前內政部長瓦希迪（Ahmed Vahidi）接任。