赴中東支援？美航母「尼米茲號」越南行程喊卡　加油機橫跨大西洋

記者羅翊宬／綜合報導

在以色列與伊朗衝突持續升高之際，美軍近期出現多項引發關注的軍事動向，包括航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）臨時取消原訂對越南峴港的訪問，從南海向西方撤離，以及數十架空中加油機接連自美國本土飛行橫跨大西洋，疑似與支援中東戰區有關。

▲美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）曾於2023年停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，美國尼米茲號核動力航母打擊群於上週在南海進行例行性海上安全行動，原定本週停靠位於越南中部的峴港，並於6月20日舉行正式接待儀式。然而，包含一名外交官在內的消息人士指出，美國駐河內大使館已通知越方取消行程，理由是出現「緊急的作戰需求」。

船舶追蹤網站Marine Traffic的資料顯示，尼米茲號已於16日上午離開南海，正朝中東的方向航行。

26 now.



Note the swing due east at the edge of the Atlantic.



Wouldn't likely do that if you were going to Finland. https://t.co/OFvwhIdi92 pic.twitter.com/r1jCf9t7Lr — Evergreen Intel (@vcdgf555) June 16, 2025

另一方面，根據《以色列時報》，航班追蹤數據顯示，美國空軍正在大西洋上空進行一場前所未見的大規模空中加油機部署行動。自15日晚間起，至少已有KC-135與KC-46等30架加油機從美國本土基地向東飛行。

由於空中加油機是支援遠程打擊任務的關鍵資產，能在遠離本土的空域為戰機提供空中加油，能夠延長滯空時間與打擊距離，使得此舉被外界解讀為美軍為應對可能擴大的中東衝突所做的戰術準備。

目前美方尚未正式說明上述調整是否與以伊戰事有直接關聯，不過，分析指出，隨著以色列對伊朗的空襲行動頻率增加，若戰事擴大，美軍勢必需要在區域內強化後勤與支援能力，尤其是對盟邦的空中作戰提供加油與情報協助。