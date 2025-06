赴中東支援？美航母「尼米茲號」越南行程喊卡　加油機橫跨大西洋

記者羅翊宬/綜合報導

在以色列與伊朗衝突持續升高之際,美軍近期出現多項引發關注的軍事動向,包括航空母艦「尼米茲號」(USS Nimitz)臨時取消原訂對越南峴港的訪問,從南海向西方撤離,以及數十架空中加油機接連自美國本土飛行橫跨大西洋,疑似與支援中東戰區有關。

▲美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」(USS Nimitz CVN-68)曾於2023年停靠南韓釜山。(圖/達志影像/美聯社)

根據《路透社》,美國尼米茲號核動力航母打擊群於上週在南海進行例行性海上安全行動,原定本週停靠位於越南中部的峴港,並於6月20日舉行正式接待儀式。然而,包含一名外交官在內的消息人士指出,美國駐河內大使館已通知越方取消行程,理由是出現「緊急的作戰需求」。

船舶追蹤網站Marine Traffic的資料顯示,尼米茲號已於16日上午離開南海,正朝中東的方向航行。

26 now.



Note the swing due east at the edge of the Atlantic.



Wouldn't likely do that if you were going to Finland. https://t.co/OFvwhIdi92 pic.twitter.com/r1jCf9t7Lr