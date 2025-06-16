與哈瑪斯停火有望？　以色列傳鬆綁「人質獲釋條件」

▲美聯社12日報導，據信仍有53名人質受困加薩，其中30人被推測身亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗衝突延燒之際，與哈瑪斯的停火談判卻出現進展。消息指出，以色列政府鬆綁人質釋放條件，目前提交的最新提案，很可能為暫時停火鋪路。總理納坦雅胡15日也透露，談判出現一些進展。

ynet、mako news等以色列媒體引述消息人士說法報導，人質家屬已被正式通知，政府可能很快派遣代表團，前往卡達首都杜哈（Doha），爭取突破談判。

總理納坦雅胡15日也表示，他發現談判出現「突破口」，已於前天（13日）指示推動談判。納坦雅胡強調不會放棄任何人，「我們迄今已經成功救出200多名人質……將持續努力直到所有人質獲釋。我們會完成任務，也就是摧毀哈瑪斯、拯救人質。」

▲加薩戰爭已經延燒1年多。（圖／路透）



儘管與德黑蘭的戰事延燒，以色列的談判團隊依然持續運作，與美國及卡達等調解國，展開聯合外交行動，試圖重啟談判。

此前，以色列原本提議，停火第1天釋放10名人質，60天停火結束後，再釋放其餘人質，但哈瑪斯擔心以軍中途重啟戰爭，因此拒絕。但在最新提案中，以色列提議停火第1天釋放8名人質，停火第20至30天再釋放2名人質。

以色列似乎做出讓步，並承諾不會違反暫時停火協議，但除非出現結束戰爭的明確條件，例如將哈瑪斯官員驅逐出加薩走廊、解除加薩武裝、承諾哈瑪斯不再統治加薩，否則無法接受全面停火。

美國官員宣稱，哈瑪斯的立場近期有所軟化，但以色列對此保持警惕，因為與哈雅（Khalil al-Hayya）領導的海外勢力相比，前領袖辛瓦（Mohammed Sinwar）被擊殺後，依然留在加薩的領導層，立場強硬許多。