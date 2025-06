核設施被炸爛「伊朗偷動手腳」！　衛星圖曝：試圖掩蓋慘況

▲納坦茲(Natanz)鈾濃縮設施被炸出多個坑洞,但伊朗當局疑似是想要掩蓋這些痕跡。(圖/Maxar Technologies,下同)



記者王佩翊/編譯

以色列13日空襲伊朗,重創多個關鍵的核設施,而最新衛星圖像也曝光了各地破壞狀況。值得注意的是,納坦茲核設施14日的衛星圖像顯示,地面設備幾乎被炸爛,但是15日的衛星圖像卻顯示,出現新的車輛活動與土堆,顯示伊朗可能試圖隱藏或是覆蓋被炸毀的痕跡。

根據《福斯新聞網》報導,位於伊朗首都德黑蘭東南部的納坦茲(Natanz)鈾濃縮設施因遭以色列空襲,地面設施毀損。Maxar Technologies曾公布納坦茲核設施1月24日和6月14日空襲前後的對比照,其中顯示,納坦茲地面遭到嚴重轟炸。

Fascinating: the latest @Maxar imagery of Natanz shows multiple craters above the buried centrifuge facility. Presumably these were made by Israeli bombs.



But weirdly the Iranians seem to be trying to fill them in!



I mean I guess it can’t hurt, but…. pic.twitter.com/6WLaeXobSc