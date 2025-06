伊朗飛彈落地　美駐特拉維夫領事館輕微受損

▲赫克比說,美駐特拉維夫領事館受到輕微損壞。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國駐以色列大使赫克比(Mike Huckabee)透過社群平台X發文表示,16日凌晨,伊朗一枚飛彈落在美國駐特拉維夫領事館附近,其所產生的衝擊波讓領事館出現輕微受損。

Newsweek、以色列時報等報導,赫克比稱這起事件並未造成美國人員受傷,美國在以色列境內的大使館與領事館16日將關閉一整天。

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.