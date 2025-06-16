伊朗飛彈落地　美駐特拉維夫領事館輕微受損

▲赫克比說，美駐特拉維夫領事館受到輕微損壞。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）透過社群平台X發文表示，16日凌晨，伊朗一枚飛彈落在美國駐特拉維夫領事館附近，其所產生的衝擊波讓領事館出現輕微受損。

Newsweek、以色列時報等報導，赫克比稱這起事件並未造成美國人員受傷，美國在以色列境內的大使館與領事館16日將關閉一整天。

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 16, 2025

Some of the damage inside of the U.S. Embassy Branch Office in Tel-Aviv, caused by this morning’s ballistic missile attack by Iran. pic.twitter.com/zMdGmso1hq — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

以色列與伊朗已連續第4天互相空襲。伊朗衛生機構15日稱，自從衝突爆發以來，伊朗境內已有224人罹難。以色列總理辦公室指出，以色列境內有23人喪生。

另據莫斯科時報，俄羅斯15日已撤離多名伊朗境內的俄羅斯公民，並暫停駐伊朗德黑蘭大使館領事服務的運作。俄羅斯文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）指出，柴可夫斯基交響樂團的音樂家已從伊朗撤離。