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桃園市圖結合長庚科大推「書中黃金創客屋」營隊　6/16起報名

▲桃園市立圖書館與經國國中聯手主辦，結合康寧、長庚科大跨域資源共同推出結合閱讀、AI與創作的跨域營隊。（圖／桃園市立圖書館提供）

▲桃園市立圖書館與經國國中聯手主辦，結合康寧、長庚科大跨域資源共同推出結合閱讀、AI與創作的跨域營隊。（圖／桃園市立圖書館提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對AI與數位素養成為新世代核心能力浪潮，桃園市立圖書館、經國國中結合康寧大學、長庚科技大學跨域資源，共同推出結合閱讀、AI與創作的跨域營隊「書中黃金創客屋」，這項活動將於7月10日至18日登場，活動場地涵蓋市圖總館與經國國中創客中心，營隊將於6月16日開放報名，對象為桃園市中小學生，採主題小班制，課程資源豐富，可上桃園市立圖書館Accupass網站或官網活動頁面：https://www.typl.gov.tw/zhtw/Activity/Content/8241查詢。

▲營隊課程「閱讀 × 創作 × 科技」為核心，透過跨域設計課程，引導學生從文本出發。（圖／桃園市立圖書館提供）

▲營隊課程「閱讀 × 創作 × 科技」為核心，透過跨域設計課程，引導學生從文本出發。（圖／桃園市立圖書館提供）

桃園市立圖書館指出，本次營隊以「閱讀×創作×科技」為核心，透過跨域設計課程，引導學生從文本出發，透過觀察、理解、實作，發展個人化的創意作品，打造屬於自己的「故事製造機」。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，圖書館正朝向「知識實踐場域」轉型，「我們希望孩子不只是來讀書，而是透過閱讀激發好奇，進而實作創造，希望孩子們透過閱讀、理解到實作，形塑屬於自己的學習軌跡，這正是黃金創客屋的精神」；經國國中校長陳新文也提及，「面對未來，我們不能只教知識，更要幫助學生整合生活、人文與科技，找到屬於自己的學習方式」。

▲營隊課程可透過觀察、理解、實作，發展個人化的創意作品，打造屬於自己的「故事製造機」。（圖／桃園市立圖書館提供）

▲營隊課程可透過觀察、理解、實作，發展個人化的創意作品，打造屬於自己的「故事製造機」。（圖／桃園市立圖書館提供）

其中九大跨域課程主題包括：
一，當AI遇上芳療：運用AI分析氣味與情緒連結，創作專屬香氛，提升情緒感知力。
二，讓AI說故事：生成式AI輔助創作與簡報表達，強化數位素養與溝通力。
三，VR虛擬黃金屋：沉浸式學習空間體驗，結合遊戲化與圖書館建築元素。
四，月亮日記×身體覺察：結合生理教育、芳療與情緒主題閱讀，實踐SEL素養。
五，創意擴香石設計：結合圖書元素製作造型香氛石，激發美感與動手能力。
六，短影音創作：用手機拍攝、剪輯AI創作故事，表達觀點與情感。
七，齒輪裝置手作課：基礎工程應用結合閱讀靈感，創造可動裝置。
八，淡彩與閱讀手帳：透過水彩與紙藝表達閱讀感想，培養審美與書寫力。
九，專屬書票設計：創作個人Ex Libris貼紙，留下閱讀的印記與紀念。

營隊由市立圖書館館長施照輝與經國國中校長陳新文共同策畫，邀請康寧大學陳秀珍院長與長庚科大助理教授陳逎葒參與課程設計，導入情緒照護、健康關懷與感官設計等專業內容。此外，營隊將於6月16日開放報名，對象為桃園市中小學生，採主題小班制，課程資源豐富，名額有限，歡迎有興趣同學與家長報名。

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