擋警助通緝犯麻吉落跑　桃園男「義氣破表」幫助脫逃這下慘了

▲桃園市楊梅警分局2名員警去年1月持拘票拘提遭判刑5月范姓男子時，廖姓男子卻力阻員警手銬拘提，還推擠員警受傷，讓范得以順利脫逃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子因公共危險案遭桃園地院判刑5月確定，經桃園地檢署傳喚到案執行卻未到案，楊梅警分局2名員警去年1月，持地檢署拘票至新屋區范男住所拘提時，范男與廖姓男子合力阻止員警上手銬拘提，還推擠員警導致受傷，最終讓范趁機脫逃；桃園地院審理時，被告廖男坦承犯行，法官審結依強暴便利人犯脫逃罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查，29歲范姓男子於2023年間因酒駕公共危險罪，遭桃園地院判刑有期徒刑5月確定，卻遲未到案執行，桃園地檢署去年1月間發出拘票，楊梅警分局永安派出所2名員警於去年1月間持拘票，前往范男新屋區住處執行拘提，當時29歲廖姓男子在場關心。

員警出示拘票要拘提范男到案，拿出手銬欲拘提范男時，范男向廖姓友人求助高喊「把他拉走、趕快啦，把他拉走」，廖男出手阻止員警上手銬，還猛推員警導致員警倒地，員警向范男噴灑辣椒水，並以警棍制止范男，但2人合力阻撓員警執行拘提，導致2名員警倒地受傷，還遭手銬刮傷手掌、膝蓋與手指等處擦挫傷，范男則在廖男幫助下乘隙逃離；桃園地檢署複訊時，范、廖2人坦承犯行，員警並出示密錄器截圖照片等佐證，但廖男辯稱看到員警以警棍毆打范男，才攙扶范起身，不清楚警方持拘票拘提等語，檢方偵結依以強暴犯脫逃罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，被告廖男坦承犯行，檢警提供密錄器截圖、現場照片與醫院驗傷診斷證明等佐證，被告廖男犯行足以認定。

法官審酌，被告廖男輕視國家公權力，並對值勤警員人身安全造成相當損害，考量被告犯後知錯且有悔意，審結依強暴便利人犯脫逃罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。