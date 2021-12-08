重量級卡司登場　李筱峰《小瘋人生》12／12桃園講唱會發表

▲李筱峰《小瘋人生》12/12桃園講唱會發表。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

知名臺灣史研究學者李筱峰即將在桃園新書講唱！桃園市立圖書館於12月12日下午2點半，於桃園市綜合會議廳舉辦《小瘋人生》講唱會，活動邀請到重量級歌手陳亮吟、紫蘭、艾文等人，現場演唱經典歌謠每首都精采可期，盼望透過美好的音樂勾起大家的回憶，亦提升民眾對於閱讀文學作品的興趣。

市立圖書館館長姚敦明表示，這次藉由講唱會形式發表新書，讓人耳目一新。作家李筱峰藉由文學的力量，畢生致力於推展臺灣民主、自由及人權的理念。《小瘋人生》這本書非常值得閱讀與珍藏，包括人權推廣及民主運動各種描寫，不論是年輕世代或是中年世代，期待各位讀者於書中看見不同時代的風貌。

知名臺灣史研究學者李筱峰專精臺灣史、民主運動史領域，曾任世新大學、國立台北教育大學專任教授，現為臺北教育大學名譽教授、吳三連台灣史料基金會董事。他的文筆風趣、條理清晰，深具感染力。今年10月出版新書《小瘋人生：李筱峰69回憶錄》，這套書共分為上中下三冊，透過二十二個篇章，不僅是承載時光的回憶錄，更書寫出他這生對於臺灣自由民主的追尋。活動免費參加，採線上報名，邀請大家共襄盛會，一同聽音樂、讀好書、學歷史。