桃園市圖萬聖節活動登場　魔法兒童劇驚奇演出...還有搗蛋鬼

▲桃園市立圖書館策畫萬聖節系列活動將於明天登場，各分館館員將化身為各式角色與讀者互動。（圖／市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接即將到來西洋萬聖節，桃園市立圖書館精心策劃系列精彩活動，讓大小朋友在充滿魔法與驚喜節慶中體驗萬聖節魅力，從劇場表演到創意手作，無論是喜愛故事的孩子，還是熱愛桌遊家庭，皆可在圖書館找到屬於自己的節日樂趣。

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▲桃園市立圖書館策畫萬聖節系列活動將於明天登場，主題書展體驗萬聖節氛圍。（圖／市府文化局提供）

市府文化局指出，萬聖節系列活動已於十月下旬在全市各分館陸續展開，明（26）日下午2時許於大竹分館舉辦的「萬聖繽紛派對」，邀請「斑馬人演劇團」參與演出，精彩的魔法表演與有趣的科學知識交織，讓參與者感受視覺與知識雙重衝擊；10月27日下午2時，市圖總館微光廳將由「瓶子先生魔術劇團」帶來精彩表演，現場觀眾可一起努力，尋找方法抓住失控怪物。

▲桃園市立圖書館策畫萬聖節系列活動將於明天登場，在閱讀同時也能感受萬聖節獨特魅力。（圖／市府文化局提供）

此外，親子活動包括「那些桌遊裡的阿飄」，一起玩桌遊、尋找阿飄書、手繪卡片等有趣又好玩的體驗活動，「搗蛋鬼學院故事屋與系列電影」藉由說故事與挑選多部適合親子的經典萬聖節電影，帶領孩子們進入閱讀嘉年華的奇幻世界。還有製作桃雀思南瓜帽3D列印、摺紙南瓜等發揮無限創意，讓小朋友親手打造專屬節日回憶。活動不但可增進親子間互動，還能培養孩子創造力與團隊合作精神，在遊戲中學習，提升各項能力。

▲桃園市立圖書館策畫萬聖節系列活動將於明天登場，全市各分館萬聖主題書展「書影迷蹤」。（圖／市府文化局提供）

為增添萬聖節的氛圍，圖書館特別設立萬聖主題書展「書影迷蹤」，展出各類相關故事書和繪本，館內裝飾將布滿南瓜、蜘蛛網與幽靈等元素，館員也將化身各式角色如無臉男，配戴巫師、吸血鬼、南瓜妖等角色飾品與讀者互動，增添活動趣味性與驚喜感，讓大小朋友享受閱讀的同時，也能感受萬聖節獨特魅力。