費時4個月！桃園市圖新總館即將啟用　70萬冊圖書搬家　

▲桃園市圖新總館70萬冊圖書搬遷完成上架。（圖／桃園市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導



座落於桃園藝文特區內的桃園市立圖書館總館，即將落成啟用。市圖自今年6月份起，開始進行圖書搬遷作業，從現有的文化局總館遷移到藝文特區新總館，的時間，目前已完成70萬冊圖書搬遷上架的工程。

市立圖書館館長姚敦明17日表示，新總館的圖書搬遷6月起展開以來，每天動員市圖40到50位同仁開始圖書搬遷與上架作業，努力克服在沒有空調且有粉塵的工作環境，從書架清潔、架位標示，將70萬冊圖書從地下室搬運至各樓層，再進行拆箱、圖書分類、上架整架，替每一本書在圖書館裡找到屬於它的位置，全館同心協力一起完成這項艱鉅的任務。

搬書過程的辛勞，受到總館訪視的公共圖書館輔導團全體委員的肯定。另一方面，市政府為了新總館的成立特別編列購書經費2億元，分3年陸續採購新總館圖書，包含VR裝置沉浸式體驗英文學習館藏、各式各樣的童書繪本、玩具館藏、立體圖書、外文圖書如英文、法文、日韓文等、東南亞圖書如泰國、印尼等、雙視圖書、視聽資料及電子書等，亦提供影音串流服務，並於新總館設置親子閱覽區、青少年閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、地方文獻區及語言學習區等，滿足各年齡各族群之閱讀需求。