桃園市圖新總館12／17開館　國際級藝術家彭雄渾捐贈畫作

▲國際級藝術家彭雄渾創作一幅絢爛奪目的新總館畫作，展於新總館1樓大廳。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際知名設計師彭雄渾，投身時尚設計圈超過40年，曾是班尼頓、Armani、Calvin Klein、Diesel及Levi’s等國際名牌箱包及配件的首席設計師。身為臺灣本土藝術家的彭雄渾，在海內外舉辦過多次畫展，為即將開幕的桃園市立圖書館新總館，特別創作一幅絢爛奪目的新總館畫作，展於新總館1樓大廳，讓入館的民眾感受色彩繽紛及奔放熱情的藝術作品。

▲國際級藝術家彭雄渾。（圖／文化局提供）

1947年出生的壯世代畫家彭雄渾，今年75歲，招牌馬尾、輕鬆的牛仔褲，及一雙佈滿顏料潑灑的帆布鞋，流露出隨興、熱情又精力充沛的藝術特質。彭雄渾的畫作風格呈現穩健的東方山水景色構圖，結合西方抽象幾何的技法色感，衝撞出獨樹一格的藝術樣貌。人如其名，雄渾壯闊、從心所欲的創作，在每一件作品之中能看見歲月的累積與經歷，眼看雖是一幅繪畫，卻是彭雄渾自由奔放與恣意揮灑的璀璨人生。

桃園市立圖書館姚敦明館長表示，熱愛滑雪且足跡遍佈世界各地的彭雄渾藝術家，不論攝影、繪畫及設計，都能感受嘆為觀止的景色，及探索多元的豐富體驗。彭雄渾本次特別為新總館創作的畫作，描繪新總館外觀輪廓及繽紛揮灑的色彩，鄭文燦市長十分開心看到彭大師捐贈的油畫，並將在12月17日開館試營運典禮親頒感謝狀。作品懸掛於新總館1樓大廳，邀請民眾一同入館體驗藝術饗宴。