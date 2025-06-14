桃園清潔隊員招考體能測驗　逾4000人報名爭取435職缺

▲桃園市長張善政今天上午至蘆竹區視察「清潔隊員對外招考體能測驗」，確認測驗現場安全措施。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局今天舉辦「清潔隊員對外招考體能測驗」，市長張善政前往試場視察時表示，這次桃園甄選新進清潔隊員共吸引4,143人報名，符合資格考生共計3,607人，甄選職缺為435名，錄取率約12%，競爭十分激烈。期盼甄選脫穎而出的隊員，未來能共同守護桃園環境。

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▲桃園市長張善政今天視察「清潔隊員對外招考體能測驗」試場，並向工作人員打氣問候。（圖／市府新聞處提供）

張善政今天上午在環保局長顏己喨、環境管理處長張書豪陪同下前往位於蘆竹區考場視察，張善政指出，清潔隊員是維護城市生活品質的無名英雄，今年台灣燈會在桃園，清潔隊員的付出與貢獻令人印象深刻，期盼自甄選脫穎而出的隊員，未來能共同守護桃園環境。

▲桃園市環保局今天舉辦「清潔隊員對外招考體能測驗」，甄試人員參與負重折返跑。（圖／市府新聞處提供）

環保局局長顏己喨說，這次甄選全面導入人臉辨識技術，考生須通過身份驗證後方可進場，依序參加各項專業技能測驗，包括負重折返跑、回收分類競賽、木工實作及駕駛實作等。其中，駕駛實作首次採用實境測驗方式，更貼近實務情境，強化對安全駕駛與臨場反應的評估。

環保局說明，第一階段技能測驗成績將於6月18日下午2時公告於甄選網站，成績前1,700名者可參加6月28日舉行的第二階段筆試。筆試採選擇題100題，涵蓋環保常識、政風紀律及職業安全衛生等範疇，相關題庫已於5月13日上網公告，環保局呼籲考生把握準備時間，全力應試。錄取人員將優先分發至第一線垃圾收運與環境清潔工作，最快預計今年9月上工，並比照地方特考制度，實施區域服務年限規定，以確保人力穩定與服務品質。