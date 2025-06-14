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海軍阿兵哥凍未條！電影館硬上小女友　認錯賠償換緩刑

▲桃園市郭姓男子於任職海軍某部隊服役時，去年1月邀約未滿14歲少女在中壢區某電影館看電影，在包廂內趁機硬上得逞。（示意圖／達志影像）

▲桃園市郭姓男子於任職海軍某部隊服役時，去年1月邀約未滿14歲少女在中壢區某電影館看電影，在包廂內趁機硬上得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓現役軍人在網路上認識未滿14歲少女，雙方成為男女朋友，去年1月間休假時邀約少女在中壢區某電影館看電影，卻趁2人在包廂內獨處時，在未獲得少女同意下性侵得逞，事後少女家人察覺後報警提告。桃園地院審理時，郭男坦承犯行，法官審酌郭男在調解時認錯且已賠償獲得少女與其家人原諒，並同意給予緩刑悔改，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，年約21歲的郭姓男子係在海軍某部隊服役現役軍人，透過網路通訊軟體認識還未14歲之少女，2人從網友關係進階成為男女朋友關係，去年1月16日2人相約出遊，在中壢區某電影館看電影，郭男明知少女未成年，仍利用與少女在包廂內獨處機會，違背少女意願，強行對其性侵得逞；少女返家後出現異狀被家人察覺上情後，憤而向醫院驗傷並向中壢警方報案提告，桃園地檢署調查後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，法官考量被告於偵訊、地院訊問與準備程序審理時均坦承犯行不諱，證人即少女與告訴代理人於警詢及偵訊證述大致相符，中壢警分局偵查隊員警提出職務報告、少女繪製現場、電影館現場照片與LINE對話紀錄截圖、醫院驗傷診斷證明，另有院方調解筆錄等佐證，足認被告犯行明確。

法官查出，被告於本案犯行時係現役軍人，並於2023年7月間入伍服海軍常備役，案發後於2024年8月間退伍，其本案犯行時並非戰時，所犯係刑法妨害性自主之罪，屬陸海空軍刑法；法官審酌被告未尊重告訴人之性自主權，逞一己之私慾，惟念被告年紀尚淺，犯後坦承犯行，並已與告訴人達成調解，犯後態度尚佳。

法官考量被告行為時與少女為男女朋友關係，退伍後現從事外包商工人之工作，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，踰越男女交往身體界限致涉犯行，且審理期間未曾飾詞狡辯，尚見悔意，並已與少女及其家人調解成立，表示倘被告符合緩刑之要件，同意以調解筆錄為條件給予緩刑宣告，法官審結依被告犯成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依附件所示調解筆錄內容履行賠償義務，本案仍可上訴。

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(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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