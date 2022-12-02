桃市圖新總館「生命樹」12／17開館試營運

▲壓力測試改善逐步完成，桃市圖新總館「生命樹」12月17日開館試營運。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



眾所期盼的桃園市立圖書館新總館，何時營運受到地方關注？市立圖書館館長姚敦明2日表示，市圖總館自10月工程竣工後，由於館舍量體大，為完善館內設備及動線，經各領域專家學者現勘及測試後，提出改善方案，現今相關缺失已逐步完善，自12月17日起，邀請民眾入館體驗館內設施及服務，新總館正式開始進入試營運階段。

姚敦明館長表示，新總館不同於以往的圖書館，而是一座被賦予全新面貌與想像的圖書館，將串起旅遊生活、藝文活動、典藏研究與閱讀文化，並提供百萬冊圖書閱覽及多元閱讀活動。

由於新總館將成為國內規模最大的圖書館，市立圖書館不敢馬虎，竣工後即邀請公共圖書館學者、身障團體、兒童領域及多媒體設備專家等現勘提供建議方案，並請新工處及營造廠商配合修正，而12月17日開放試營運後，也會持續依照入館民眾意見回饋，精進新總館的各項服務及設施，並呼籲民眾分流入館，錯開假日期間人潮較多的時段。

試營運期間週一固定休館，採總量管制，入館人流控制2,000人；另有關地下停車場，由委外廠商經營，目前尚未開放營運，如民眾來館有停車需求，請善用周邊臨近停車場。