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嘉檢舉辦社會勞動督核會議　強化執行品質與安全管理

▲▼ 嘉檢舉辦社會勞動督核會議強化執行品質與安全管理 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢舉辦社會勞動督核會議，強化執行品質與安全管理 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化社會勞動制度的執行效能與作業安全，並促進機關（構）間的交流與合作，臺灣嘉義地方檢察署於13日召開督核會議，聚焦執行風險、安全管理與制度落實。本署檢察長蔡宗熙於會中致詞，表達對社會勞動制度的重視，並由主任檢察官陳靜慧主持綜合座談，政風主任蔡崇正與主任觀護人林宗材分別進行廉政與業務報告，與轄內各執行機關（構）代表凝聚共識。

▲▼ 嘉檢舉辦社會勞動督核會議強化執行品質與安全管理 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢檢察長蔡宗熙致詞 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡宗熙表示，社會勞動制度兼具懲戒、教化與公益等多重價值，不僅有助於紓解監所收容壓力、降低刑罰副作用，亦能創造產值、促進社會修復，達到多方共贏。他也強調，執行機關（構）應秉持嚴謹的執行態度，確實落實各項管理措施；如於勞動執行期間發現異常情形，應即時通報本署，以確保制度之正常運作。

同時，也提醒各機關（構）應重視勞動人的執行安全，包括配套安全措施的完善、執勤時適時補充水分，以及通勤過程中的交通安全，期能兼顧執行成效與人員安全。

▲▼ 嘉檢舉辦社會勞動督核會議強化執行品質與安全管理 。（圖／嘉義地檢署提供）

為提升執行機關（構）風險意識，會議特邀嘉南藥理大學職業安全衛生系謝壽明老師講授「作業場所危害辨識與災害預防」。社會勞動常涉及清潔、回收等具現場作業風險的任務，提醒機關（構）應比照《職業安全衛生法》，加強危險辨識與管理，以預防意外發生。

本次督核會議透過專業課程與實務交流，強化與會人員對風險管理與執行規範的認識，以及制度執行的一致性與專業性。藉由跨機關（構）溝通與經驗分享，亦促進現場管理與行政作業的精進。期許透過制度的引導，讓每一分勞動不僅服務社會，也成為行為反思與正向改變的契機。

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