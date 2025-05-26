眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清「沒安全管理的挑戰是玩命」

▲65歲資深媒體人眭澔平(左2)日前與「登山網紅」曾格爾挑戰攀登聖母峰，卻傳出嚴重意外。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾Grace Tseng）

記者閔文昱／綜合報導

65歲資深媒體人眭澔平日前挑戰攀登聖母峰，卻傳出因高山症引發腦水腫，緊急返台住院治療。針對外傳由「野樵旅行社」承辦此次行程，該旅行社24日也發出聲明，強調未參與眭澔平的活動，並對「整體行程未見安全維護及基本高度適應常識」表達不解與遺憾，提醒民眾從事高山活動應慎選專業單位，「未具備安全管理的挑戰是玩命」。

眭澔平年初宣布以65歲高齡挑戰聖母峰，立志成為台灣最高齡成功登頂者，並公開自己的訓練過程。他於4月底與「登山網紅」曾格爾同行前往尼泊爾，搭乘直升機從海拔2860公尺直達5364公尺的基地營，未進行階段式高度適應即開始攀登，結果出現劇烈高山症反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眭澔平在高山中突發高燒39.8度，並昏睡長達60小時，期間出現上吐下瀉、脫肛、失禁等嚴重症狀，甚至一度無法進食吞嚥，只能三度搭乘直升機轉往低海拔急救，最終被迫放棄登頂、返台住院。他事後由社群小編發文透露，至今仍查不出高燒原因，目前雖各項指數已恢復正常，但回想當時情況仍直言「彷彿走了一遭鬼門關」。

消息曝光後，引發登山界不少質疑聲浪，認為眭澔平未有頻繁高山經驗，訓練強度也不足，直接飛抵高海拔實屬高風險操作。另外也有傳聞指出，此次活動是由專營登山行程的野樵旅行社協助。

對此，野樵旅行社24日發出聲明，該公司多年來致力於國內山岳教育與海外健行安全維護，協助上千人完成高海拔活動，強調此次與眭澔平活動無關。對於其未採取基本安全措施的狀況，旅行社直言「冒險誠可貴，生命價更高」，並提醒欲從事海外登山活動的民眾應審慎挑選具備經驗與風險控管能力的服務單位。