亞洲大學師生參訪嘉義地檢署　深入了解司法運作

▲▼ 嘉義地檢署接待亞洲大學師生，實地參訪瞭解司法實務運作 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為深化法學教育與實務結合，亞洲大學財經法律學系師生一行，於今（20）日上午參訪嘉義地方檢察署。本次參訪行程內容豐富，嘉義地檢署除安排生動的反毒、反詐騙宣導講座，更帶領學生實地參觀偵查庭、法警室等平常一般民眾較少接觸到之環境，讓未來法律人對檢察機關運作有更全面的認識。

嘉義地檢署鑑於現今毒品與詐騙案件層出不窮，對社會危害甚鉅，特別安排觀護人進行「反毒打詐」宣導課程，提醒亞洲大學的學生們，除了新聞中經常看到的海洛英、安非他命外，更應注意在年輕族群中流行的新興毒品，例如大麻、依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）等。同時解說近期常見的詐騙手法，避免遭到詐騙，甚至成為詐騙集團的幫兇、共犯。觀護人透過實際案例分析與互動問答，讓參訪的學生們深入了解毒品與詐騙犯罪的樣態、手法，以及其所造成的法律責任與社會影響，期盼能藉此提升學生的法治觀念及自我保護意識，共同加入反毒、反詐騙行列。

除了宣導課程，本次參訪的另一大重點是實地參觀檢察署內部設施。在副法警長的引導下，亞洲大學師生依序走訪了偵查庭及法警室，學生們得以親身體驗偵查庭中，檢察官對於偵查程序、證據調查等實務運作的流程，並且也感受到法警室的嚴肅氛圍，對於人權保障與強制處分的界線有了更具體的認識。透過這些實地體驗，學生們將課堂所學的法條知識與真實的司法場景連結，對於未來可能面對的法律工作有了更清晰的圖像。

亞洲大學財經法律學系師生表示，此次參訪讓他們獲益良多，不僅對檢察機關的職責與運作有了更深刻的理解，也對當前社會面臨的毒品、詐騙議題有了更具體的認識。學生們認為，透過親身參與和觀察，使他們對未來投身司法工作更有信心，也更明確自己肩負的社會責任。

嘉義地檢署強調，未來將持續與各大學院校保持交流，提供更多元的參訪與學習機會，期望能為國家培育更多優秀的法律人才，共同為維護社會公平正義而努力。