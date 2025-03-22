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台東0-4加速賽賽後驚悚暴衝！車手拖鞋卡油門 　失控翻車畫面曝

記者楊漢聲、潘鳳威／台東報導

2025「ZF直線加速•ZeroFour競賽」今（22日）在台東舉辦，吸引眾多車迷與選手參加。然而，在賽事結束後卻發生重大意外，一輛剛完成賽事的紅色賽車要開去加油，賽車手疑似因拖鞋卡住油門，整輛車瞬間加速暴衝，撞擊路旁停放的車輛後翻覆，駕駛受困車內，所幸在民眾協助下脫困，無生命危險。事發當下的監視器也隨之曝光。

據了解，一名德亞車隊的賽車手今(22)日上午駕駛BMW、車身印有「I don't drive fast ...I just fly low 」（我不開快，我只低飛）的紅色賽車，準備離開賽事場地前往加油，途中行經省道台9線，疑因拖鞋卡到油門導致車輛暴衝。現場監視器畫面顯示，該輛賽車以極快的速度失控甩尾，此時對向一輛黑色自小客見狀嚇傻，立即踩住煞車，但無奈還是被賽車掃到右邊車頭，該賽車再撞擊一旁民宅與停放的汽機車，隨後翻覆於路中間，車手受困車內，現場安全人員聽聞後與當地民眾隨即前往協助脫困。

▲▼台東ZF 0-4加速賽今(22)日，一名車手於比賽結束前往加油時發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東ZF 0-4加速賽今(22)日，一名車手於比賽結束前往加油時發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

整起事故一共造成2車、2機車受損，而該輛賽車車頭全爛，車身板金凹陷爛毀，所幸駕駛僅下巴輕傷，送醫治療無生命危險。

主辦單位表示，賽事前均依法申請並進行安全管制，參賽車輛與賽車手皆經過專業訓練。此次事故發生時，車輛已駛離賽道，並非在比賽過程中發生，經初步研判，可能因駕駛腳部操作失誤導致。相關單位已介入調查，並提醒所有參與者賽後駕駛仍須保持警覺，確保自身與周遭人員安全。

▲▼台東ZF 0-4加速賽今(22)日，一名車手於比賽結束前往加油時發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東ZF 0-4加速賽今(22)日，一名車手於比賽結束前往加油時發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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