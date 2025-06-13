行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

▲台北街頭逛街民眾。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀「紀念日及節日實施條例」，增3個國定假日。行政院人事總處今（13日）公布新修正的114年度政府行政機關辦公行事曆及明年115年辦公行事曆，確定下半年增加2個3天連續假日，分別為因應9月28日教師節在週日的調整、10月25日光復節在週六的調整。明年總放假日則為120天，其中有9個3天以上連續假期。

人事總處說明，行政院核定114年政府行政機關辦公日曆表，114年下半年新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日。其中，併同例假日將增加2個3日連續假期，分別為孔子誕辰紀念日（教師節）適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

另外，行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日。其中，3日以上之連續假期計有9個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、端午節（3日）、中秋節及孔子誕辰紀念日（4日）、國慶日（3日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等（3日）及行憲紀念日（3日）。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

▼2025下半年行事曆 。（圖／行政院提供）



▼2026年行事曆 。（圖／行政院提供）

