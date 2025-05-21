明年寒假後「上3天課再放春節」惹議　教育部提「補課方案」2選1

▲教育部研擬初步方案，將明年2月11日到13日上課日，提前到1月21至23日補上課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學家長日前反映，明年寒假與農曆春節假之間夾著3天上課日，擔憂不易安排假期。教育部研擬出解決方案，提前在寒假補課，將2月11日到13日的上課日，提前到1月21至23日補上課，教育部也將邀請地方政府及相關團體會商討論後再確定。

儘管行政院尚未公布115年（2026年）政府機關辦公日曆表，但卻有家長在臉書反映，根據2026年行事曆草案，114學年上學期結束後，1月21日起到2月10日放寒假，但寒假並未銜接農曆春節年假，而是2月11至13日要先上3天課，接著2月14、15日適逢周六日，2月16日至19日再銜接農曆年假。

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部分家長認為，在寒假與農曆春節假之間夾著3天上課日，不管對學生與家長來說，都不利於作息安排，而且3天上課日夾在兩個長假之間，學生恐怕難以收心，學習成果也可能打折。

對此，教育部收集初步意見後，提出兩套研擬方案，第一套是維持不變，第二套則是提前在寒假補課，將明年2月11日到13日的上課日，提前到明年1月21至23日補上課。待人事行政總處公布2026年政府行政機關辦公日曆表後，會邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體討論出確定方案。