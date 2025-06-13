2026年喜迎9次連假　2月年假完開工4天再放3天、10月也有2次3天假

▲2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀「紀念日及節日實施條例」，行政院人事總處今（13日）公布明年度115年辦公行事曆，總放假日則為120天；其中，有9個3天以上連續假期，共有7個月份可以放連假，2月份除了年假外，開工4天又將迎來228連假，10月份也放了2次的3天連假。

由於修法關係，人事總處說明，行政院核定114年政府行政機關辦公日曆表，114年下半年新增孔子誕辰紀念日（教師節，9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日。

其中，併同例假日將增加2個3日連續假期，分別為孔子誕辰紀念日（教師節）適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

另外，行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日。其中，3日以上之連續假期計有9個，分別為2月14日到22日的農曆春節假期，共計9日；228和平紀念日，2月27、28日及3月1日放假，共3天；兒童節及清明節，4月3日到6日放假，共4天。

勞動節5月1日到3日放假，共3天；端午節6月19日到21日放假，共3天；中秋節及孔子誕辰紀念日，9月25日到28日放假，共4天；國慶日，10月9日到11日放假，共3天；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，10月24日到26日放假，共3天；行憲紀念日，12月25日到27日放假，共3天。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理。至於條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。