　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友超會睡，讓原PO超不爽。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「睡一整天好不爽！」一名妹子抱怨，男友每到假日就「昏迷」，從早睡到晚，訊息都要等1、2小時才回覆，讓她莫名火大直呼「也太廢了吧！真的很躁。」貼文一出引發討論，有人共鳴「我男友也這樣」；也有人反駁「還是單身自由啊」、「沒約定好要一起出門，睡覺也是錯嗎」。

一名女網友在Dcard抱怨，難以理解為何有些男生一到假日就陷入「昏睡模式」，下午睡醒才吃第一餐，填飽肚子後又躺回被窩，一路又睡到晚上8至9點，好不容易清醒後，不到12點又睏了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，儘管男友睡覺這件事和她沒什麼關係，但自己就是會無名火上來，「一方面是覺得這個人也太廢了吧，一方面是他昏迷期間會消失或訊息愛回不回」，等回覆都要好幾個小時，「真的很躁！」

對此，原PO崩潰之餘，也好奇求問女孩們，是否也遇過這種「昏迷型男友」呢？

底下網友熱議，「我前任也是這樣耶！一開始會生氣，亂想會不會騙我，後來發現他是真的超會睡，沒啥好等他訊息，要有自己的生活啦！至少他是真的在睡啊，沒劈腿也還活著就行」、「沒約定好要一起出門，睡覺也是錯嗎」、「男生真難，工作累的半死想假日休息還要被女友嫌...還是單身自由啊」。

也有網友直呼，「我也幾乎睡一整天」、「我也會欸！會不會平常上班日太操勞，休假反彈性大爆睡呀」、「我也是重度睡眠者，放假沒狀況的話，可以睡12小時以上，中午睡覺，醒來已經是隔天清晨，我老公就放任我睡飽，也從來沒有生氣過」、「我老公也會！前天1點多睡，睡到隔天11、12點起來吃個飯又要睡到傍晚6、7點，小孩都不用顧好爽」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

生活熱門新聞

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

不滿調高撞傷行人罰鍰　職業駕駛5／19包圍交通部抗議

信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知　女急報案！

威力彩21槓今晚飆5.2億　4生肖偏財旺

快訊／5縣市有感！05：25規模4.6地震　最大震度2級

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

汽燃費擬改名「公路使用養護費」　電動車2030年起也要繳

中國遊客旅日「退房慘照曝光」！日網怒：拒絕入境

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

女學生搭新自強逃票　躲廁所PO網炫耀被罵翻

更多熱門

相關新聞

同居分手！21歲正妹怒PO前男友個資　慘被判刑

同居分手！21歲正妹怒PO前男友個資　慘被判刑

桃園市一名正妹小花（化名）先前與男友阿翔（化名）同居，怎料2人分手後她由愛生恨，在網路上公布阿翔的個人資料，並且大罵「整天約砲，祝你早日得性病可憐、舔狗」等話語，氣得阿翔報警處理。桃園地院簡易庭審理後，依照個人資料保護法，判小花2個月有期徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

跟男友追白沙屯媽「走散還被罵」　網點頭

跟男友追白沙屯媽「走散還被罵」　網點頭

手機有別的女人簡訊　女狠把男友爆頭

手機有別的女人簡訊　女狠把男友爆頭

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

關鍵字：

昏睡男友假日回訊息

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面