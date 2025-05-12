男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

▲男友超會睡，讓原PO超不爽。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「睡一整天好不爽！」一名妹子抱怨，男友每到假日就「昏迷」，從早睡到晚，訊息都要等1、2小時才回覆，讓她莫名火大直呼「也太廢了吧！真的很躁。」貼文一出引發討論，有人共鳴「我男友也這樣」；也有人反駁「還是單身自由啊」、「沒約定好要一起出門，睡覺也是錯嗎」。

一名女網友在Dcard抱怨，難以理解為何有些男生一到假日就陷入「昏睡模式」，下午睡醒才吃第一餐，填飽肚子後又躺回被窩，一路又睡到晚上8至9點，好不容易清醒後，不到12點又睏了。

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原PO接著說，儘管男友睡覺這件事和她沒什麼關係，但自己就是會無名火上來，「一方面是覺得這個人也太廢了吧，一方面是他昏迷期間會消失或訊息愛回不回」，等回覆都要好幾個小時，「真的很躁！」

對此，原PO崩潰之餘，也好奇求問女孩們，是否也遇過這種「昏迷型男友」呢？

底下網友熱議，「我前任也是這樣耶！一開始會生氣，亂想會不會騙我，後來發現他是真的超會睡，沒啥好等他訊息，要有自己的生活啦！至少他是真的在睡啊，沒劈腿也還活著就行」、「沒約定好要一起出門，睡覺也是錯嗎」、「男生真難，工作累的半死想假日休息還要被女友嫌...還是單身自由啊」。

也有網友直呼，「我也幾乎睡一整天」、「我也會欸！會不會平常上班日太操勞，休假反彈性大爆睡呀」、「我也是重度睡眠者，放假沒狀況的話，可以睡12小時以上，中午睡覺，醒來已經是隔天清晨，我老公就放任我睡飽，也從來沒有生氣過」、「我老公也會！前天1點多睡，睡到隔天11、12點起來吃個飯又要睡到傍晚6、7點，小孩都不用顧好爽」。