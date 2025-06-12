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朱立倫發起「愛國者行動」反罷免　張善政：秉持行政中立

▲針對國民黨主席朱立倫昨晚到桃園會見市長，張善政今天上午受訪時表示，主席關心桃園市政發展，也關心六位立委對市政貢獻，提醒市長應秉持中立立場，讓市民了解立委對市政貢獻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政表示，朱立倫主席關心桃園市政發展，也關心六位立委對市政貢獻，提醒他應秉持中立立場，讓市民了解立委對市政貢獻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫昨晚到桃園與市長張善政會面，過程中曾提及黨中央將發起「愛國者行動」反霸，張善政今（12）日出席「2025世界海洋日在桃園」開幕式時受訪時表示，主席到桃園來關心最近桃園市政發展，也關心桃園六位在地立委對市政貢獻，「我們會秉持行政中立立場，把這六位立委對市政貢獻如實呈現給市民，讓他們有一個投票時的判斷。」

針對國民黨主席朱立倫昨晚在臉書PO文，將發起「愛國者行動」反霸，向藍各縣市長會面，桃園市長張善政今天上午出席「2025世界海洋日在桃園」開幕式，媒體關心張市長昨晚與主席談了些什麼？

張善政指出，主席特別到桃園來關心最近桃園的市政發展，也關心桃園六位在地立委對市政的貢獻。「我們會特別秉持行政中立的立場，把這六位立委對市政的貢獻如實呈現給市民，讓他們有一個投票時的判斷。」

對於縣市政府一般型補助款有被統刪，計畫型補助也被調降，目前跟中央溝通如何？張善政認為，一般性補助款這是法定制度，我們覺得中央隨便就把它刪掉27%，這是不合法的，所以我們已發文給中央，請他們重新考慮。因為刪掉這些一般性補助款，包含社福、教育以及一般基礎建設，對桃園影響很大，雖然看起來只有二十幾億，但這二十幾億如果沒了，就得舉債。舉債會產生利息，利息有好幾千萬，因此影響相當大。

另一方面，行政院打算將「計畫型補助款」，也就是針對個案補助的這筆錢，現在中央的計畫型補助款上限是最高可補助到90%，但他們打算壓到50%。這對桃園很多正在如火如荼進行的建設，影響非常大，譬如捷運等等，這不用我多說。其實有很多建設，是中央與地方無法分割的。例如桃園鐵路地下化是中央的建設，但地方也要負擔20%；又如高速公路交流道，主體是中央出錢，但地方的配合道路，則由我們地方負責。所以，這麼多中央與地方連帶非常緊密的建設，如果這種「算帳」的算法，將許多責任推到地方，對全國建設的推展非常不利。

張善政表示，已發文中央，目前還在靜候回覆。「我想大家知道，有些縣市在進行訴願。我們認為在訴願之前，應該先有一份正式的公文表明我們的態度。如果行政院還是秉持現在的立場，不願意調整他們刪減補助款的做法，我們不排除進行訴願。」

至於中央若堅持不給錢的話，市府會怎麼做？張善任強調，這是中央違法的做法，因為這筆一般性補助款在去年就已經通過去年年底在市議會也通過，並寫入我們市政府的法定預算。所以，法定預算一旦寫定，就不能隨便更動。這是非常重要的基礎。「我在這邊要特別讓市民朋友了解這一點。此外，剛才也說了，如果中央堅持要刪除這筆錢，我們就必須要舉債來因應。中央說有些縣市有盈餘可以動用，但桃園過去沒有盈餘。大家也知道，桃園這幾年建設非常多，像剛才講的，我們負擔桃園鐵路地下化四分之一經費、還有桃園自己的捷運建設等等。因此，桃園市政府多年以來市庫就沒有盈餘。但行政院卻說其他縣市可以用往年的盈餘來補貼這次被刪減的補助款。桃園沒有，所以我們才說必須要舉債，而舉債會有利息，這又是額外負擔。因此我要勸行政院三思，這種做法是雙輸的，非常不智。」

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